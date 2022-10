Sa frappe, déviée par Jan Vertonghen, a permis aux Rouches d’égaliser et de changer l’âme d’une rencontre que les Mauves avaient mieux entamée. Que l’égalisation tombe des pieds de Raskin, percutant sur l’action, a valeur de symbole : formé en partie dans la capitale, il devient ou redevient le visage de ce Standard conquérant, dans un secteur où son abattage est précieux et différent.

Car il est réducteur, évidemment, de dire que Raskin ressemble au Standard et n’est bon que lors des gros matchs. Depuis qu’il a été installé seul dans une position de numéro 6, ou de sentinelle devant la défense à trois, il a pris une nouvelle dimension, plus proche de son potentiel supposé.

Un peu plus de tout

Au début de la saison, il partageait le milieu avec Gojko Cimirot. Puis le médian bosnien a été installé sur le côté gauche de la défense à trois à la suite des blessures de Laifis et Ngoy, ce qui a permis à Raskin de prendre le poste à son compte. Cela a commencé contre le Club Bruges ; il avait laissé une très bonne impression. Lors des défaites contre Seraing et à Malines, il n’a pas été à la rue, sinon sur une mauvaise passe qui a amené le deuxième but malinois. La séquence dure depuis la mi-septembre, soit l’équivalent de six matchs.

Les chiffres montrent d’ailleurs une évolution puisque Raskin récupère plus de ballons (presque 10 par match, contre 6) et est plus impliqué dans les duels (25,6 par match, contre 18,25). Dans la construction du jeu aussi, il est plus performant : il tente 3,4 dribbles par match, contre 2,25 avant. Il renseigne plus de courses et de volume de courses.

Il est aussi, désormais, dans le Top 5 des joueurs de Pro League qui font le plus de tacles (36). Mais il n’a reçu que deux cartes jaunes, ce qui donne une idée d’une plus grande discipline – il avait été averti à neuf reprises, la saison passée, en 29 matchs.

Raskin est finalement redevenu ce petit roquet qui mord les mollets, ne lâche rien, est capable d’orienter ou de construire le jeu. Il montre l’exemple au niveau de la combativité à des équipiers qui l’ont à nouveau à la bonne. Car tout n’a pas été simple.

Presque déclassé, complètement impliqué

Il faut se rappeler qu’il y a un peu plus de deux mois, le Diablotin semblait traîner sa peine, la faute à une situation contractuelle qui tardait à se décanter. Elle n’est toujours pas réglée et les discussions sont en cours pour trouver une solution pour une prolongation – il est sous contrat jusqu’en juin 2023.

Mais l’ambiance est différente, avec les victoires. Fin août, il avait été convoqué avec Selim Amallah, par Ronny Deila, pour parler du comportement, avec quelques cadres de l’équipe. L’entraîneur norvégien était soucieux du bien-être de son joueur, l’avait sorti à la mi-temps de la rencontre contre OH Louvain, puis l’avait fait débuter sur le banc à Courtrai puis contre Ostende.

L’idée avait également circulé d’un déclassement puisque les discussions traînaient, pour le contrat. "Nico pense beaucoup", avait expliqué Deila, fin août. C’était un vrai sujet de conversation et de préoccupation. Deux mois plus tard, l’entraîneur du Standard a cité Raskin "comme l’homme du match. Il a été très important pour nous, il était partout. Il a montré l’exemple, offensivement et défensivement". Le joueur, lui, n’avait que des bons mots pour son coach, en retour : "J’ai eu de bons coachs au Standard mais Ronny Deila est vraiment au-dessus."

Philip Zinckernagel parlait d’un joueur "en pleine confiance” alors que William Balikwisha disait : " Nico a mangé le milieu d’Anderlecht. " L’intéressé, qui se réjouit que Sclessin soit redevenu un Enfer – " si on continue comme ça, il va être difficile de venir gagner ici " – a apprécié ces encouragements.

Besoin de rester concentré

Au sujet de son but, Raskin glissait : "J’attendais de marquer depuis un petit temps (NDLR : son dernier but remontait au 5 février contre le Cercle Bruges), j’en ai parlé avec ma grand-mère hier (samedi) et je lui ai dit que je le sentais bien." Le but est tombé comme une feuille morte dans le dos de Van Crombrugge, mais Raskin est à nouveau une fleur qui s’épanouit dans le collectif liégeois. Ronny Deila a une explication, pour cette transformation. Il l’a donnée dimanche : "Il est différent d’il y a deux ou trois mois, car il est plus discipliné, concerné."

Son langage corporel renvoie moins l’image d’un joueur frustré, plutôt celle d’un élément rassembleur. Deila ne cache pas qu’il a beaucoup parlé avec son joueur "de la discipline, de se donner à fond, de son travail tactique."

Le technicien norvégien glissait surtout ceci, pour décrypter l’évolution : "Émotionnellement, il est plus calme." Mais il ajoutait : "Il a besoin de rester concentré sur son travail. Il a une grande carrière qui s’ouvre devant lui."

On l’oublierait presque mais Nicolas Raskin n’a jamais que 21 ans et près de 100 matchs avec le Standard (92). Il rentre dans sa troisième saison pleine et tout le monde est curieux de voir où cela le mènera. Pour le moment, le Standard a besoin de lui, comme lui a besoin du club liégeois. Le moment est idéal. Tout le monde voudra capitaliser sur cette bonne séquence pour aller un peu plus haut.