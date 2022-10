Premier entraînement après le départ d’Edward Still à Charleroi: "Il faut libérer les gars"

Place ensuite à différents exercices d’opposition avec plusieurs buts et différentes règles. Le tout est animé par les adjoints Frank Defays, en français, et Rudi Cossey, en anglais.

On voit de l’intensité, quelques solides tacles. La cheville gauche de Gholizadeh est garde de légers stigmates. On observe également des sourires, de l’enthousiasme, de la vie. On entend de la voix. Beaucoup de voix. “Encore, encore!”, harangue Kayembe. “Get together!”, crie Bager. “Arrêtez avec vos longs ballons, jouez plus souvent court”, suggère Marcq.

Cossey, sifflet à portée de main, insiste : “Pas trop vers l’arrière quand vous avez fait tourner ! Voilà! Bravo, bravo !”.

Entre deux exercices, les joueurs sont rassemblés en cercle au milieu du terrain. Defays prend la parole. De loin, on peut entendre : “Transmettez du positif ! Même s’il y a parfois des erreurs, transmettez du positif !”

On verra dimanche

Le ciel est parsemé de nuages. Un petit vent accompagne la séance qui durera 1h30. Une poignée de supporters sont venus y assister. Quelques commentaires s’échappent : “Je me demande si tout le monde était encore derrière le coach. On verra dimanche s’il y a une réaction”, s’interroge cet homme. A côté, un autre fan lui répond : “Pourtant, on a de bons joueurs. Mais je crois que l’absence de Van Cleemput fait beaucoup de mal défensivement.”

Quelques minutes plus tard, Mehdi Bayat fait son apparition. L’administrateur délégué assiste à la dernière demi-heure. Il vient prendre la température auprès de ses joueurs alors que, dans la matinée, il leur a tenu un discours rassembleur dans le vestiaire. Le groupe ne s’était plus réuni depuis la défaite de vendredi soir au Cercle Bruges. Chacun a donc vécu l’éviction de l’entraîneur de son côté. Désormais, l’heure est à l’apaisement et à la concentration pour préparer le duel face à l’Antwerp (2e), dimanche au Mambourg (21h).

Retrouver le plaisir

Après l’entraînement, Frank Defays a accepté de répondre à quelques questions sur l’état d’esprit du groupe. “Dans notre situation, on est tous un peu touché mentalement, raconte l’adjoint, qui assurera l’intérim avant la nomination d’un nouvel entraîneur, probablement la semaine prochaine. Dans un premier temps, il faut retrouver le sourire, le plaisir, et se libérer. Tout en gardant une bonne organisation dans le staff, le club, et en préparant les entraînements avec des objectifs précis. L’unique préoccupation est d’aller chercher un résultat dimanche, collectivement, pour le club. On va essayer de le faire de manière positive et dynamique pour pousser les gars.”

Impression ou vérité, ils semblaient libérés ce mardi sur la pelouse de Marcinelle. “Ce serait trop facile de parler comme ça, répond Defays. J’ai senti les garçons assez calmes même si, comme dans tous les clubs du monde, après une telle annonce, certains sont touchés, d’autres moins voire pas du tout. Je le répète, notre objectif avec le staff est de libérer les gars. Qu’ils soient au maximum de leurs capacités collectives.”

Dès ce mercredi, les entraînements seront à nouveau à huis clos. Il sera davantage question de tactique même s’il n’y aura a priori pas de grands bouleversements d’ici dimanche. “Le staff s’est organisé pour avoir une préparation de match sérieuse et professionnelle”, conclut Defays, souriant.