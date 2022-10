"Lukaku sera dans le groupe et il travaille avec beaucoup d’enthousiasme", a déclaré Inzaghi. "Nous avons un dernier entraînement cet après-midi (mardi après-midi, ndlr) mais il progresse. Il a été absent pendant 60 jours et c’était une grande perte pour nous. mais l’équipe a bien réagi. À l’exception du match contre le Bayern, nous avons marqué dans tous nos matches. Mais on doit continuer à progresser, et on espère le faire avec Lukaku."

Le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges a repris les entraînements collectifs jeudi dernier après une absence de deux mois à cause d’une blessure à la cuisse. Sa dernière apparition sur un terrain remonte au 26 août dernier lors du déplacement de l’Inter à la Lazio.

‘Big Rom’ a désormais un mois pour retrouver du rythme pour l’entrée en lice des Diables Rouges à la Coupe du monde contre le Canada le mercredi 23 novembre.