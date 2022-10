L’incendie a commencé par des fumigènes. Ceux balancés depuis le kop d’Anderlecht. Le match arrêté a scellé le sort du coach d’Anderlecht. Il n’aurait, dans tous les cas, pas réussi à revenir au score et à changer la suite des événements.

Bloqués dans le vestiaire

Il aurait toutefois pu rêver d’une plus belle sortie. Les Mauves ont longtemps dû traîner dans le vestiaire. Personne n’a craint pour sa sécurité mais les joueurs n’ont pas tenté le diable. Ils ont finalement quitté Sclessin dans leur bus officiel.

Pas de commentaire, pas de bruit. Les Mauves ont le plus longtemps possible su garder secret le lieu vers lequel ils se dirigeaient. Lors du renvoi de Fred Rutten au printemps 2019, Anderlecht avait choisi un hôtel dans la région du Condroz afin d’éviter un retour à Neerpede où de nombreux supporters les attendaient, furieux.

Ils ont oublié leurs clés

Nous sommes passés à l’hôtel. Aucun signe des Mauves. Ils ont choisi une solution de proximité : le Martins Red de Tubize, au centre d’entraînement des Diables rouges. Les joueurs ont pu contacter leur entourage pour qu’ils viennent les chercher. L’accès à leur voiture était barré par des policiers, des autopompes prêtes en cas d’émeute et quelques supporters qui ne seraient pas partis sans échanger avec les joueurs.

Problème : certains avaient laissé leurs clés de maison dans leur voiture et n’avaient pas d’accès aisé à un double. Plusieurs joueurs ont dû dormir à l’hôtel de Tubize et sont allés en direct à Neerpede lundi matin.

On a, par exemple, vu arriver Hendrik van Crombrugge, Amir Murillo et Kristian Arnstad en camionnette avec des membres du staff élargi. D’autres joueurs ont suivi dans le même véhicule, capuche vissée sur la tête.

Mazzù a dormi à l’hôtel

Au courant de leur plan, les supporters se sont rendus à Tubize dimanche soir en fin de soirée. Selon nos informations, ils étaient une bonne dizaine et sont arrivés avec l’envie de faire passer leur message. Ils ont rapidement été rembarrés par la sécurité.

Les joueurs ont dialogué avec eux avant de pouvoir rentrer chez eux. La majeure partie de ceux qui avaient trouvé un lift pour rentrer étaient partis avant une heure du matin.

Felice Mazzù faisait, lui, partie de ceux qui ont dormi à l’hôtel. Tout son staff a posé le même choix. Aucun d’eux ne devait être présent pour l’entraînement de lundi matin 10 heures vu les décisions prises par la direction. Robin Veldman était bien là, comme tous les joueurs, dont un Zeno Debast visiblement moins touché à la cheville que prévu.

Le coach néerlandais a souri lorsqu’on lui a demandé s’il serait le nouveau T1. Il a endossé ce rôle - qu’il occupera tant qu’Anderlecht n’a pas de nouveau coach - pour la première fois ce lundi. Une séance de récupération. Aussi bien mentale que physique.

Une réunion en sous-sol

Mazzù, Diawara, Gillet, Salomone et Deraedt ont, eux, passé la matinée dans une salle de réunion au sous-sol de l’hôtel. Le couperet est tombé vers 10 heures. Une réunion rapide et efficace avec Wouter Vandenhaute et Thibault Dochy, Chief Legal Officer du RSCA.

Elle a abouti sur deux renvois : ceux de Mazzù et de Deraedt, son entraîneur des gardiens. Ce dernier avait le masque et a laissé échapper quelques mots durs lorsqu’il prenait l’air.

Mazzù est resté plus calme. Le Carolo est souvent sorti pour prendre l'air vu l'intensité de la matinée. Il a préféré le faire caché nous lançant : "Il y a du monde là", en voyant les caméras au loin. Il est passé devant nous deux fois, préférant ne pas dire mot.

Le staff s’est d’ailleurs échappé, assis à l’arrière d’une camionnette blanche après être passé par une porte dérobée. Mazzù est rapidement passé par Neerpede avant de claquer la porte. Sans se retourner.