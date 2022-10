Succession d'Edward Still à Charleroi : Mazzù est bien l'une des pistes envisagées

Comme à la maison

La journée de lundi a également réveillé espoirs et nostalgie dans la tête et le cœur d’une partie des supporters carolos puisque Felice Mazzù a été remercié au Sporting d’Anderlecht. Le raccourci est automatique et facile pour imaginer un potentiel retour de celui qui a lancé sa carrière d’entraîneur en D1 au Mambourg, en 2013, et où il a participé au développement du club tout au long des 259 matchs dirigés pour le matricule 22 jusqu’en 2019. Parmi les profils qui pourraient correspondre aux critères souhaités par la direction carolo, celui de Mazzù coche beaucoup de cases: francophone, expérimenté notamment grâce à quelques matchs européens, qui connaît le championnat – et le club – et qu’il ne faudrait pas débaucher.

Même longueur d’onde ?

Plusieurs sources convergentes nous assurent que la direction prévoit de s’entretenir avec son ancien entraîneur – avec qui elle est régulièrement restée en contact ces dernières années – mais qu’elle est en même temps consciente que Mazzù aura besoin d’un peu de temps pour digérer son éviction à Anderlecht, seulement cinq mois après sa nomination – ce qui en fait le troisième mandat le plus court pour un entraîneur au RSCA.

Aussi, il s’agira de voir si les visions, les projets et les ambitions des deux parties sont sur la même longueur d’ondes. Car depuis le départ de Felice Mazzù pour Genk en 2019 (puis l’Union SG et Anderlecht), de l’eau a coulé sous les ponts. Charleroi a changé, évolué. Mazzù aussi. Un remariage est-il plausible, trois ans et demi plus tard ? D’autres considérations, financières et organisationnelles (staff) seraient aussi à discuter. En tout cas, ce choix ravirait une bonne partie du public carolo et permettrait surtout à la direction de lui envoyer un fameux signal d’apaisement en faisant revenir un enfant de Charleroi que le Mambourg a adoré durant six saisons.

En parallèle, le Sporting va analyser d’un œil attentif les candidatures reçues. Aucune décision – pour Mazzù ou un autre profil – n’est attendue d’ici dimanche. Plutôt la semaine prochaine.