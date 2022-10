Comme c’est habituellement le cas dans ces circonstances-là, la direction liégeoise va envoyer une facture à son homologue bruxelloise pour réparation des dégâts occasionnés. À Sclessin, on a fait le décompte ce lundi. Et il est long comme le bras. Jugez plutôt.

À différents points d’impacts, plusieurs fibres de la pelouse hybride ont été brûlées à la suite de jets de fumigènes et de feux de bengale. Elles devront être réparées.

Les jets de nombreuses bouteilles en verre et autres projectiles entraîneront un nettoyage important des alentours de la tribune visiteurs.

Un luminaire de la tribune 4 a été arraché et s’est retrouvé sur le terrain. Cela entraînera différentes réparations électriques.

Le filet d’un but de remplacement a été brûlé à la suite d’un jet de feu de bengale et devra être remplacé.

Des sièges ont été arrachés ou brûlés durant et après le match, 32 d’entre eux sont à remplacer.

Les sanitaires du bloc visiteurs ont été endommagés et devront être réparés.

Deux portes métalliques sont à remplacer complètement.

Un enrouleur de câbles UTP des photographies a été brûlé en bord de terrain à la suite d’un jet de feu de bengale (voir photo).

Le Standard a demandé des devis pour effectuer les réparations citées ci-dessus et il est compliqué d’en évaluer le coût pour le moment. Mais on parle ici de dizaines de milliers d’euros.

Une adaptation du règlement est nécessaire

Parallèlement à ce relevé, le Standard s'est fendu d'un communiqué pour revenir sur les incidents de dimanche soir. "Le Standard de Liège ne peut que regretter les incidents d'hier qui ont conduit à l'arrêt de la rencontre et condamne fermement les débordements qui se sont déroulés à l'arrière de la tribune 4 après le match ", précise le communiqué. "Notre club est prêt à collaborer avec les autorités et la Pro League afin de réfléchir à des adaptations au niveau des règlements et des mesures à prendre afin d'essayer d'éviter au maximum qu'une telle situation ne se reproduise, à Sclessin ou ailleurs. Nous devons tous souhaiter que le football reste une fête, qu'une rencontre aille à son terme de manière normale et que le sportif décide de l'issue d'une rencontre."

La réflexion mérite plus que jamais d’être engagée.