Davida : l’Hapoël Tel-Aviv demande des comptes au Standard, qui se défend

Osher Davida est arrivé le 23 août au Standard, en provenance de l’Hapoël Tel-Aviv. Deux mois plus tard, le club israélien se plaint de ne pas avoir reçu la première tranche du montant du transfert, estimé à 1,6 million €. Selon la presse israélienne, cette première tranche représente 750 000 €, et Tel-Aviv a saisi l’Union belge, via la fédération israélienne, pour obtenir son dû.