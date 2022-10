Changement de cap offensif chez les Renards

Si Liège est à nouveau en difficulté en ce début de saison, dans les rangs montois, on note un changement de cap radical par rapport aux dernières saisons. Habitués aux "petits" score, les supporters montois ont, cette année, beaucoup plus souvent l’occasion de célébrer les prouesses offensives de leurs joueurs. 110 points contre le Brussels, 94 à Louvain et 99 ce samedi contre Liège, cela faisait longtemps qu’on n’avait plus vu des Montois aussi à l’aise offensivement

Un renouveau incarné par Charlie Moore. Si le meneur américain à la "Baby Face" a loupé sa première sortie en déplacement à Limburg United (8 petits points), sous-estimant peut-être le niveau de la BNXT League, il a vite remis les pendules à l’heure.

17 points et 5 passes face au Brussels, une Masterclass à Louvain avec 33 points (dont 6/7 à 3 points) et 8 passes (pour une évaluation globale de 48 !) et enfin, une promenade de santé face aux Liégeois agrémentée de 25 points (7/12 au périmètre). "Est-ce que je ne t’appelle pas Chris Paul ?", lui avait lancé son entraîneur à l’université de Miami, Jim Larranaga, après une prestation XXL en NCAA.

Un Chris Paul en BNXT League ? N’allons peut-être pas si vite en besogne mais il est clair que le style de Charlie Moore est comparable à celui du multiple All-Star NBA. Très rapide, avec une excellente vision de jeu qui lui permet de libérer ses coéquipiers, sans oublier ses qualités défensives.

Mais est-ce si surprenant de le voir évoluer à un tel niveau ? Pas vraiment. Ce qui l’est plutôt, c’est la vista des dirigeants montois qui ont réussi à s’offrir le meneur de 24 ans qui a pourtant brillé en Summer League cet été sans que d’autres grosses cylindrées ne viennent les coiffer au poteau avec quelques liasses de billets verts.