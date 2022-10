ATP Bâle : David Goffin éliminé au premier tour par Brandon Nakashima

Bénéficiaire d’une invitation pour le tournoi de Bâle, Goffin affrontait pour la première fois, Nakashima, qui a déjà joué à 21 ans trois finales sur le circuit ATP et a remporté chez lui le tournoi de San Diego fin septembre. Il restait sur un quart de finale perdu à Florence face au futur lauréat le Canadien Felix Auger-Aliassime, vainqueur une semaine plus tard à Anvers.

S’appuyant sur un très bon service et une excellente efficacité en retour, Goffin survola la première manche. Il réalisa deux breaks, au 3e jeu (1-2) et au 5e jeu (1-4), et conclu 2-6 en 34 minutes.

Dans le deuxième set, le natif de San Diego se montra plus agressif, fort d’un gros coup droit et obtint ses deux premières balles de break dans le 2e jeu mais ne put les concrétiser. Le score resta équilibré jusqu’à 6-6, chacun assurant le gain de sa mise en jeu. Dans le jeu décisif, le Liégeois mena 2/4 avant de concéder les cinq points suivants (7/4) payant cher, deux fautes directes en coups droits.

La bataille des services se poursuivit dans l’ultime manche jusqu’à 2-2, moment où Goffin perdit son service, le premier de la partie (3-2). Ce break s’avéra suffisant pour Nakashima. Le N.1 belge n’est jamais parvenu ensuite à se créer la moindre occasion de prendre le jeu de service de l’Américain.

Nakashima sera opposé au tour suivant au vainqueur du match entre le Norvégien Casper Ruud, 3e mondial et tête de série N.2, et le Suisse Stan Wawrinka (ATP 194), ancien N.3 mondial et triple vainqueur en Grand Chelem: Open d’Australie (2014), Roland-Garros (2015) et US Open (2016), présent à Bâle grâce à un classement protégé.

David Goffin avait été éliminé vendredi en quarts de finale de l’European Open, le tournoi ATP 250 d’Anvers, par le Français Richard Gasquet.