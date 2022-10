Le Classico entre le Standard et Anderlecht définitivement interrompu suite à des jets de fumigènes sur la pelouse (3-1)

Anderlecht surprend dès la deuxième minute

Le match commence dans une ambiance impressionnante. Feux d’artifice, fumigènes: Sclessin est en feu, et les Mauves seront en enfer ce soir.

Mais le Sporting ne va pas se laisser impressionner par le spectacle, et va même refroidir l’atmosphère après deux petites minutes de jeu. Refaelov profite d’un contre favorable pour récupérer le ballon sur le côté droit. L’Israelien accélère face à un Dussenne qui recule, et adresse un centre dans la surface. Yari Verschaeren déboule tel un boulet de canon pour envoyer ce ballon dans la lucarne de Bodart (0-1, 2e). Les Mauves surprennent tout le monde!

Les Rouches en rouleau compresseur, les Mauves apathiques

Les hommes de Mazzù sont concentrés dans le premier quart d’heure. Le Standard tarde à rentrer dans sa rencontre, mais la pression va peu à peu être mise sur les Bruxellois. Les Rouches dominent l’entrejeu, jouent systématiquement vers l’avant et se procurent beaucoup de coups de pied arrêtés.

A la 17e minute, le cadre vient sauver Anderlecht. Sur un corner donné par Donnum, Dussenne s’élève plus haut que Vertonghen et adresse un coup de casque qui va s’écraser sur l’équerre de Van Crombrugge.

Le but liégeois tombera toutefois quelques minutes plus tard. À la 21e minute, Raski n se lance dans un solo dans l’axe. Ashimeru et Silva font preuve de tendresse en ne commettant pas la faute. Le milieu de terrain du Standard passe entre eux et arme une frappe puissante. Le ballon, dévié par un Vertonghen, s’envole et finit sa trajectoire dans le but d’un Van Crombrugge impuissant (1-1, 21e).

Le Standard submerge Anderlecht, qui n’existe absolument plus dans la rencontre. Van Crombrugge est contraint à sortir un arrêt sur une frappe puissante de Zinckernaegel.

A la 27e minute, nouveau corner pour le Standard. Le ballon est adressé au premier poteau. Van Crombrugge ne fait pas bien le ménage, et dans une grande confusion, Dussenne parvient à centrer au second poteau. Fossey se jette pour marquer le second but des Rouches (2-1, 27e). Le Standard a renversé la rencontre face à un Anderlecht apathique!

Les Bruxellois subissent moins les assauts en fin de seconde période, mais ne montrent absolument rien offensivement. Dans un premier acte intense mais fair-play, le Standard a dominé son adversaire dans le jeu et a su réagir calmement. Raskin est auteur d’une prestation XXL, tandis que Donnum est remuant sur le flanc droit, sur lequel le jeu des Liégeois a beaucoup penché.

Le match interrompu définitivement par les supporters bruxellois

Au retour des vestiaires, la pression se fait sentir dans les travées de Sclessin. Les Mauves n’ont plus le droit à l’erreur, et doivent à tout prix revenir dans le match.

Mais une erreur va sceller définitivement le sort des Anderlechtois et de Mazzù. À la 56e minute, Zinckernagel virevolte sur la droite et adresse un centre au second poteau. Van Crombrugge ne sort pas, et laisse Zinckernagel placer une tête qui finit dans les buts (3-1, 56e).

Mais ce troisième but va mettre le feu aux poudres du côté des supporters d’Anderlecht. Quelques secondes après le but, des fumigènes ont atterri sur le terrain. Des sièges ont aussi été lancés depuis les tribunes. Le match a été stoppé une douzaine de minutes sur les ordres de l’arbitre Bram Van Driessche.

Au moment de remonter sur la pelouse, des fumigènes sont de nouveau lancés sur le terrain, même après que le jeu ait repris. Monsieur Van Driessche est dès lors contraint de stopper définitivement la rencontre. Le Standard va sûrement l’emporter sur un score de forfait 5-0. Du côté d’Anderlecht, la fracture est totale entre le club et les supporters. Felice Mazzù vit certainement ses dernières heures en tant qu’entraîneur du Sporting.

Les compos :

Concernant les compositions, Ronny Deila aligne Canak et Fossey, très performants lors de la victoire face à l’Antwerp la semaine passée. Cimirot blessé, c’est Laifis qui occupe sa place dans la charnière centrale en compagnie de Dussenne et Bokadi. Dønnum est récompensé de sa bonne entrée en jeu face à Malines, et prend la place de Dewaele sur la droite.

Chez les Mauves, quelques changements ont été opéré. Arnstad est suspendu suite à son carton rouge face à Zulte. Ashimeru et Verschaeren accompagnent Diwara dans l’entrejeu. Amuzu prend la place de Stroeykens sur le côté gauche, tandis que Refaelov épaule Silva sur le front de l’attaque. Mazzù semble vouloir miser sur l’expérience pour cette rencontre.

Standard : Bodart, Dussenne, Bope, Laifis, Fossey, Dønnum, Raskin, Balikwisha, Canak, Zinckernagel & Dragus

Anderlecht : Van Crombrugge, Debast (N’diaye, 60e), Vertonghen, Hoedt, Murillo, Amuzu (Duranville, 62e), Ashimeru, Diawara, Verschaeren, Silva, Refaelov (Stroeykens, 62e)

