Max Verstappen remporte le 33e GP de sa carrière à Austin et égale le record de victoires sur une saison

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1, 19e des 22 manches du championnat du monde, dimanche sur le circuit des Amériques à Austin. Le Néerlandais a décroché son 13e succès de la saison, égalant le record de Michael Schumacher et Sebastian Vettel et offrant le titre des constructeurs à Red Bull. Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) complètent le podium.