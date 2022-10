Genk remporte le choc face à l’Antwerp et prend le large à la tête du classement (1-3)

Deux buts pour Genk en 34 minutes

Les Limbourgeois ouvraient le score de superbe manière peu avant le quart d’heure. Mike Tresor offrait un caviar à Bryan Heynen, qui trompait Jean Butez d’une magnifique frappe retournée: 0-1 à la 13e.

Calvin Stengs (22e) et Vincent Janssen (30e) eurent l’égalisation au bout du pied, mais leurs envois passaient de peu à côté des filets de Maarten Vandevoordt.

Genk doublait la mise à la 34e. Sur corner, Paul Onuachu s’élevait plus haut que tout le monde et déviait le ballon dans la cage anversoise, après que Jean Butez et Toby Alderweireld n’ont pu contrôler le cuir sur la ligne.

Le Great Old réduisait l’écart à la 41e minute par Vincent Jansen. Lancé en profondeur, le Néerlandais contrait la sortie de Vandevoord et relançait le match en envoyant le ballon au fond des filets: 1-2, score à la mi-temps.

Trois assists pour Mike Trésor

L’Antwerp poussait en seconde période, mais ni Jurgen Ekkelenkamp (62e), ni Vincent Jansen (63e) ni Pieter Gerkens (70e) ne purent trouver le chemin des filets.

Genk se mettait à l’abri en plantant un 3e but à la 78e. A l’assist sur les trois buts de son équipe, Mike Tresor bottait du flanc droit un coup franc qui trouvait la tête de Paul Onuachu, le Nigérian signant un doublé via le poteau anversois.

Grâce à cette 7e victoire d’affilée, Genk s’isole en tête du classement avec 37 points, repoussant le Great Old à quatre longueurs (33 points) et le FC Bruges et l’Union, qui se sont quittés dos à dos samedi (2-2), à 8 unités.