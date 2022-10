Pro League

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht a tourné au vinaigre… Alors que les Rouches menaient 3-1, les supporters mauves ont décidé de mettre un terme à la rencontre. Des fumigènes et des sièges des tribunes sont jetés sur le terrain. L’arbitre sera contraint de mettre un terme définitif à la rencontre. Le Standard devrait bénéficier d’une victoire sur un score de forfait 5-0. Quant à Felice Mazzù, ses heures en tant que coach du Sporting semblent comptées...

Encore un scénario incroyable à l’ Union Saint-Gilloise! Après un début de match catastrophique et à 10 pendant 75 minutes, les Unionistes ont arraché le partage dans le choc face au Club Bruges (2-2). Un partage qui permet aux Bruxellois de rester à hauteur de leur adversaire, les deux équipes comptant chacune 29 points.

12 victoires en 14 matchs : c’est le bilan impressionnant du Racing Genk depuis le début de saison. Les Limbourgeois se sont imposés 1-3 face à l’ Antwerp dans un duel qui opposait les deux premiers du championnat. Genk conforte son statut de leader et prend le large en tête du classement avec 4 unités d’avance.

Le KAS Eupen a connu une nouvelle défaite samedi en déplacement à Malines (2-1). Les Pandas ont pourtant été en supériorité numérique durant la dernière demi-heure, mais ont concédé un pénalty en fin de rencontre qui a été fatal. Le revers de trop pour Bernd Storck : l’entraîneur allemand a été démis de ses fonctions de tacticien.

Autre entraîneur sacrifié ce week-end en Pro League : Edward Still. Le jeune coach du Sporting Charleroi a été limogé le lendemain de la défaite face au Cercle de Bruges vendredi soir (4-1). L’adjoint Frank Defays va assurer l’intérim en attendant la nomination d’un nouveau coach.

Moteurs

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1, 19e des 22 manches du championnat du monde, dimanche sur le circuit des Amériques à Austin. Le Néerlandais a décroché son 13e succès de la saison, égalant le record de Michael Schumacher et Sebastian Vettel et offrant le titre des constructeurs à Red Bull. Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) complètent le podium.

En Moto GP, Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix de Malaisie de vitesse pure. L’Italien a ainsi augmenté son avance sur son dernier rival pour le titre, le Français Fabio Quartararo. Celui-ci, grâce à sa 3e place, ménage encore un peu un mince suspense avant la dernière manche de la saison le 6 novembre à Valence.

En rallye dimanche, Thierry Neuville (Hyundai) a pris la 2e place du Rallye de Catalogne, 12e et avant-dernière manche du championnat du monde WRC. C’est le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) qui l’a emporté à Salou et qui signe la 55e victoire de sa carrière. Il permet aussi à Toyota de remporter le titre des constructeurs 2022.

Cyclisme

Vainqueur des deux premières manches aux États-Unis, à Waterloo et Fayeteville, Eli Iserbyt a aligné une troisième victoire de suite en Coupe du monde de cyclocross, dimanche à Tabor en République tchèque. Au classement de la Coupe du monde, Iserbyt assure sa première place avec un maximum de 120 points.

Tennis

Maryna Zanevska a remporté le tournoi WTA 125 de Rouen, une épreuve sur surface dure dotée de 115.000 dollars, dimanche en France. La joueuse belge de 29 ans, 85e mondiale et tête de série N.7, s’est imposée en deux sets 7-6 (8/6), 6-1 et 1 heure et 41 minutes de jeu face à la Suissesse Viktorija GolubicL

Holger Rune a ajouté le tournoi de Stockholm à son palmarès. Le Danois, 27e mondial et tête de série N.7, a battu le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e mondial et tête de série N.1, sur un double 6-4 dimanche en finale de cette épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 648.130 euros. La rencontre a duré 1 heure et 31 minutes.

Felix Auger-Aliassime s’est adjugé la 7e édition de l’European Open. Le Canadien, 10e mondial et tête de série N.2, s’est imposé 6-3, 6-4 en 1 heure et 24 minutes face à l’Américain Sebastian Korda 36e mondial, dimanche à la Lotto Arena en finale du tournoi ATP 250 d’Anvers, joué sur surface dure et doté 648.130 euros.

Basket

Le derby entre Kangoeroes Malines et Anvers a tourné à l’avantage des Malinois (99-77) samedi pour la 4e journée de la phase nationale de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball. Dans le derby wallon entre Mons et Liège, les Montois se sont facilement imposés 99-70.

Les Dallas Mavericks de Luka Doncic se sont largement imposés face aux Memphis Grizzlies de Ja Morant (137-96), samedi en NBA. Les Boston Celtics continuent quant à eux sur leur lancée en ce début de saison, avec une troisième victoire en autant de matches, en battant l’Orlando Magic (120-126).

Athlétisme

Femke Bol a été désignée athlète européenne de l’année lors des Golden Track Awards décernés samedi à Tallinn en Estonie. Espoir de l’année l’an dernier, la Néerlandaise a reçu la préférence sur Nafissatou Thiam et l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh

Autres sports

En judo, une Belge en finale du Grand Slam Abu Dhabi! Engagée en -70 kg, Gabriella Willems s’est qualifiée pour la finale où elle disputera la médaille d’or à la Grecque Teltsidou

