DIRECT | Standard-Anderlecht : Verschaeren ouvre le score après deux minutes de jeu, ambiance explosive à Sclessin (1-0)

Malgré la défaite à Malines mercredi dernier, les Rouches sont dans une bonne forme avec 6 victoires sur les 8 derniers matchs. Les supporters comme les joueurs semblent adhérer au coaching de Ronny Deila, malgré une certaine irrégularité d’un match à l’autre. Sixièmes au classement avec 22 points, les Liégeois auront à cœur de conforter leur place dans le top 8 tout en gardant un œil sur les Play-offs 1.

Du côté d’Anderlecht, c’est la crise. La défaite en semaine face à Zulte Waregem n’a fait qu’aggraver une situation déjà préoccupante. Les Bruxelllois ne pointent qu’à la douzième place du championnat avec 16 points. Il pourrait bien s’agir d’un match couperet pour Felice Mazzù : en cas de défaite, le tacticien pourrait être démis de ses fonctions de T1.

Si la rencontre venait à mal tourner, la situation pourrait devenir explosive. Tous les supporters ont encore en tête le Classico de mai 2019 arrêté par les supporters mauves après un peu plus d’une demi-heure de jeu. La pression est clairement du côté d’Anderlecht ce soir.

Les compos :

Concernant les compositions, Ronny Deila aligne Canak et Fossey, très performants lors de la victoire face à l’Antwerp la semaine passée. Cimirot blessé, c’est Laifis qui occupe sa place dans la charnière centrale en compagnie de Dussenne et Bokadi. Dønnum est récompensé de sa bonne entrée en jeu face à Malines, et prend la place de Dewaele sur la droite.

Chez les Mauves, quelques changements ont été opéré. Arnstad est suspendu suite à son carton rouge face à Zulte. Ashimeru et Verschaeren accompagnent Diwara dans l’entrejeu. Amuzu prend la place de Stroeykens sur le côté gauche, tandis que Refaelov épaule Silva sur le front de l’attaque. Mazzù semble vouloir miser sur l’expérience pour cette rencontre.

Standard : Bodart, Dussenne, Bope, Laifis, Fossey, Dønnum, Raskin, Balikwisha, Canak, Zinckernagel & Dragus

Anderlecht : Van Crombrugge, Debast, Vertonghen, Hoedt, Murillo, Amuzu, Ashimeru, Diawara, Verschaeren, Silva, Refaelov

Le live :