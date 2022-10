Dès son deuxième jeu de service en fait, qui voyait le Français s’offrir trois balles de break ! Il lui en faudra finalement deux de plus mais le mal était fait en ce début de rencontre. D’autant que Gasquet continuait sur sa lancée et s’imposait assez aisément 6-2 en un peu moins de quarante minutes.

Lors de la deuxième manche, les échanges s’équilibrèrent avec un Liégeois qui montait en puissance mais restait un peu fébrile, comme l’ont prouvé quelques "floches" auxquelles il ne nous avait pas habitués depuis le début de la semaine. Surtout, il se montrait incapable de bousculer son adversaire du jour lorsque celui-ci était au service.

À 4-4, David Goffin s’offrait une balle de break mais le 82e mondial revenait à sa hauteur avant de prendre l’avantage.

Le numéro 1 belge gratifiait alors l’assemblée d’un geste d’énervement plutôt rare dans son chef, lançant sa raquette sur le sol avant de lui asséner un coup de pied. Une attitude qui a eu pour effet de chauffer le public qui se mettait à porter son joueur. David Goffin ne parviendra toutefois à concrétiser aucune de ses quatre balles de break.

Vint donc le tie-break qui s’annonçait palpitant sous les acclamations des spectateurs. Menant d’abord 1-3 puis 2-4, le Liégeois devait malheureusement plier l’échine sur une double faute après avoir raté précédemment une balle de set. Au moment de quitter le court, la déception pouvait se lire sur son visage.

"Richard a vraiment bien joué, surtout en début de match où il s’est montré plus agressif. Il a très bien commencé en avançant tout de suite dans le court, ce qui m’a petit à petit déstabilisé, surtout en fin de première manche. Je n’ai pas su trop trouver mon rythme mais je sentais qu’il ne manquait pas grand-chose, détaillait le natif de Rocourt. Petit à petit, j’ai commencé à mieux servir et à me mettre dedans jusqu’à être meilleur que lui en fin de deuxième set. Je pense que c’est mieux de terminer de cette manière, dans un match où ça allait de mieux en mieux pour moi. C’est dommage qu’il n’y ait pas eu de troisième manche."

Invité à Bâle

Malgré la défaite, le 58e mondial voulait retenir le positif. "Si je dois regarder le tournoi, d’un point de vue global, c’est un tournoi qui m’a fait du bien. C’est en enchaînant ce genre de prestations et en faisant la même chose la semaine prochaine que ces matchs-là, je ne les perdrai plus et peut-être qu’après ça tirera sur de plus beaux résultats. C’est un tournoi qui me pousse dans la bonne direction."

Dans la direction de la Suisse en tout cas, où il a annoncé avoir reçu une invitation pour intégrer directement l’ATP 500 de Bâle qui débute lundi.