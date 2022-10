Pour repousser l’échéance de sept jours au moins, Ferrari devrait lui reprendre dix-neuf unités dimanche. Et même un doublé encore jamais vu cette année des "Rouges" ne suffirait pas si Max Verstappen et Sergio Pérez terminaient juste derrière.

C’est dire si la probabilité que la marque de boissons énergisantes ne soit pas couronnée est infime.

On ne pourrait que dire que c’est amplement mérité si l’écurie de Milton Keynes n’était toujours dans l’attente de sa sanction après avoir été reconnue coupable d’avoir dépassé le budget plafond alloué à tous les teams en 2021. De quoi entacher encore un peu plus le premier triomphe polémique offert erronément à Abu Dhabi par le directeur de course Michael Masi, condamné et viré par la FIA depuis.

La fédération osera-t-elle rendre à Lewis Hamilton le 8e titre qui lui a été volé en pénalisant rétrospectivement Max Verstappen ? On peut en douter. Le dépassement de moins de 5 % a été qualifié de mineur. Mais pourrait tout de même atteindre 7 millions d’euros, soit plus qu’il n’en faut pour faire la différence en fin de saison selon les patrons de Ferrari et de Mercedes qui mettent évidemment la pression pour une sanction exemplaire. Comme si eux n’avaient jamais triché…

On pense plutôt qu’on arrivera à un arrangement en coulisses, comme cela a déjà été fait fin 2020 avec la Scuderia.

N’empêche, voir la bande à Christian Horner célébrer un nouveau titre à Austin fera certainement grincer des dents dans le contexte actuel.

Les autres enjeux ne manqueront pas au Texas où Max Verstappen peut égaler le record de treize victoires en une saison actuellement toujours codétenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Séparés par un seul point, Sergio Pérez et Charles Leclerc se disputeront le titre de vice-champion sur les quatre dernières joutes de la saison.

Autre centre d’intérêt ce vendredi, les débuts officiels en F1 lors de la première séance libre de trois jeunes loups. Cinquième du championnat Indy Car, l’Espagnol Alex Palou remplacera Daniel Ricciardo chez McLaren.

Le jeune Français Théo Pourchaire, quasi vice-champion en F2, aura droit à son baptême chez Alfa Romeo, tandis que l’Américain Logan Sargeant, quatrième en F2 à deux points d’Enzo Fittipaldi, roulera dans le baquet de la Williams. Une première pour un Ricain depuis Alexander Rossi chez Marussia en 2015. Sargeant aura une carte d’autant plus importante à jouer que le baquet de Nicholas Latifi est toujours libre pour 2023, que le nouveau boss de l’écurie est Américain comme lui et les dirigeants de Liberty Media qui organiseront l’an prochain avec Las Vegas un 3e GP aux States…