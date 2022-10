Si Philippe Clement est parti à Monaco et Vincent Kompany à Burnley, deux autres jeunes entraîneurs sortent leur épingle du jeu. Deux anciens adjoints promus T1 cette saison et qui réussissent leurs débuts sur les scènes belge et européenne. Carl Hoefkens et Karel Geraerts, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, se croisent justement samedi pour un sommet qui verra Bruges et l’Union livrer un remake de la finale des play-off 2022.

Kris Van der Haegen se félicite de voir ses deux élèves démarrer de la sorte leur carrière. Le directeur de l’école fédérale des entraîneurs a justement les deux ex-équipiers brugeois dans sa promotion actuelle, aux côtés d’Edward Still, de Timmy Simons ou encore de Bertrand Crasson. L’obtention du diplôme ultime (UEFA Pro) aura lieu avec l’examen final de janvier. "Attention, on dit qu’il s’agit de leur début de carrière d’entraîneurs, mais ce n’est pas le cas", coupe-t-il. "Ils ont commencé comme adjoint ou même en entraînant des jeunes dans leur club actuel. Ce n’est pas un hasard. Ils ont pu bien se préparer. Mais oui, ils réalisent des débuts de T1 exceptionnels, ce qui ne me surprend pas complètement vu la façon dont ils sont appliqués au cours. Ce sont deux gros travailleurs."

La façon dont Karel Geraerts ne laisse rien au hasard dans la préparation d’une rencontre impressionne, d’ailleurs, à l’Union.

Karel Geraerts

Celui qu’on n’attendait pas

Une fois Felice Mazzù parti, la direction saint-gilloise n’a pas hésité longtemps et a proposé directement le poste à son T2, que le T1 voulait emmener avec lui à Anderlecht. Karel Geraerts a foncé. "Il s’est dit: ‘Je me sens prêt à prendre cette responsabilité si le club le souhaite’", raconte Kris Van der Haegen. "Il faut aussi dire qu’il a un directeur sportif, Chris O’Loughlin, avec qui il forme un beau duo. Il le comprend et le soutient, d’autant qu’il a été coach, lui aussi."

Reste que voir Geraerts choisir un rôle qui le place sous les feux des projecteurs surprend un peu quand on repense à ce joueur au service du collectif, intelligent mais plutôt discret. "Low profile" comme on dit aujourd’hui. "J’ai connu les deux périodes de Karel à Bruges", se souvient Gaetan Englebert. "D’abord la première où il était assez jeune et avait peu de temps de jeu (NDLR : entre 2000 et 2004). Puis il est revenu au Club après son passage au Standard et c’était un joueur nettement plus expérimenté qui sortait de bonnes saisons. On ne peut pas dire qu’il était un leader du vestiaire. Attention, c’était un joueur qui comprenait très bien ce que les coachs demandaient, mais pas de là à me dire qu’il allait devenir coach. Il faut dire qu’à cette époque, il y avait de grosses personnalités comme Verheyen, Simons, Clement, etc. Ce n’est pas forcément évident dans des équipes comme celles-là."

Adrie Koster, arrivé en 2009 à Bruges, est l’entraîneur sous les ordres duquel Geraerts a le plus joué. Hoefkens aussi, d’ailleurs. "Quand je suis arrivé au Club, des gens m’ont dit qu’ils ne pensaient pas que Karel allait devenir un joueur clé de la saison à venir", nous raconte l’entraîneur néerlandais, aujourd’hui membre du conseil de surveillance de l’Ajax. "Je pense que c’était parce qu’il n’avait pas pu jouer tant que ça la saison avant (NDLR : 18 matchs comme titulaire en championnat et quelques absences pour blessures). Il a été blessé pendant la préparation puis quand il a joué, j’ai été surpris. Cela a vite été clair pour moi qu’il allait bien être un joueur important, car il amenait quelque chose en plus. Sa capacité à s’infiltrer, à aller d’un rectangle à l’autre, à marquer. C’était aussi un gars qui joue pour l’équipe. J’avais une bonne connexion avec lui, je croyais en lui et il le sentait. Il a toujours été un joueur essentiel de mon milieu de terrain, un box-to-box comme on dit aujourd’hui. Jonathan Blondel avait le contrôle défensif et Karel était celui qui courait alors que le numéro 10, c’était ce Vénézuélien dont le nom m’échappe (NDLR : Ronald Vargas)."

Comme son entraîneur néerlandais de l’époque, toujours imperturbable, Karel Geraerts reste très calme le long de la touche : "Cela ne me surprend pas, répond Koster. Vous ne pouvez pas influer tant que ça depuis le bord du terrain, ce n’est pas votre job de courir et crier, d’autant que les joueurs ne vous entendent pas toujours. Vous pouvez juste faire monter des remplaçants ou recadrer des choses à la pause."

Celui qui a ensuite entraîné les U21 néerlandais ou encore le Beerschot n’a pas souvenir du Limbourgeois poussant une “gueulante”. "Non, pas vraiment. Karel Geraerts était un joueur qui faisait de son mieux pour l’équipe, pas pour lui. La performance de l’équipe était la plus importante et il savait qu’il brillerait si l’équipe brillait. Comme coach, aujourd’hui, il doit mettre l’accent sur le travail d’équipe, non ?"

Et c’est bien le cas.

Carl Hoefkens

Celui qui savait se faire entendre

Voir Carl Hoefkens entamer une carrière d’entraîneur principal surprend moins ses “ex”. "C’est sûr que je voyais plus Carl devenir coach que Karel. Il parlait plus, donnait davantage de conseils aux autres dans le vestiaire, savait taper du poing sur la table quand ça n’allait pas. Karel, lui, était plus réservé, même s’il pouvait parler avec vous en aparté", raconte Jonathan Blondel, qui a évolué avec les deux hommes au Club, lui aussi.

"C’est clair que c’était un joueur avec une personnalité plus forte", appuie Gaetan Englebert, devenu entraîneur principal, lui aussi, au RFC Liège. "Carl n’avait pas peur de dire ce qu’il pensait aux équipiers, voire dans la presse. C’était quelqu’un qui avait une grosse présence sur le terrain et en dehors également ; d’important dans le groupe. C’était un joueur assez typique du Club, qui ne lâchait rien, de caractère."

Champion avec le Lierse mais jamais avec le Club

On pourrait presque l’oublier, vingt-cinq ans plus tard, mais Hoefkens a d’abord réussi ses débuts avec l’équipe surprise du Lierse, championne en 1997, sous Gerets. Après être passé par d’autres clubs de D1 moins ambitieux, il est parti en Angleterre, avant de revenir à Bruges, fin août 2009. Il jouera 67 matchs aux Club aux côtés de Geraerts. Il avait loupé les premières journées du championnat, mais une fois qu’il l’avait lancé à Westerlo, Adrie Koster ne faisait plus marche arrière. "Il était arrivé de West Bromwich et une fois qu’il est entré dans la défense, il s’est vite installé dans mon onze, il n’y avait plus de doute pour moi sur le fait de le faire commencer ou non", raconte le Néerlandais. "Carl était un leader, surtout sur le plan défensif. Il jouait au centre de ma ligne arrière. Il a rapidement compris ce qu’il fallait faire, donc c’était assez naturel pour moi d’en faire mon capitaine. C’était un joueur qui travaillait pour l’équipe, qui était très professionnel sur la pelouse mais aussi dans le vestiaire. C’était le type de gars qui se donne toujours à 100 % en match ; un exemple pour le reste de l’équipe."

Un relais pour un coach, aussi, lorsque les choses tournent moins bien et ça a été quelques fois le cas, à Bruges, à cette époque, puisque cette équipe n’a plus été championne une seule fois entre 2005 et 2016. "Carl savait montrer quand il était déçu. Il pouvait être fâché, crier, mais je pense que c’est une réaction normale pour un gagnant et c’était sa personnalité. Il n’était pas facile quand on venait de perdre un match. Quand il le fallait, il pouvait parler aux autres pour les motiver avant un match ou à la mi-temps ; je ne devais pas toujours le faire moi-même."

Adrie Koster sentait déjà les germes du T1 en son capitaine : "Un défenseur a tout le jeu devant lui et voit toute l’équipe, donc Carl coachait les joueurs présents à ses côtés, mais aussi ceux qui étaient devant lui quand c’était possible", explique notre interlocuteur. "Parfois, certains joueurs coachent beaucoup les autres… mais ne sont pas forcément très bons eux-mêmes. Avec Carl, ce n’était pas le cas, il était aussi au niveau."

Hoefkens est peut-être plus calme, aujourd’hui, en bord de terrain. Il ne fête en tout cas pas les buts de façon véhémente, ce qui lui a presque été reproché, en début de saison. "Il faut s’adapter au rôle que l’on attend de vous", explique Kris Van Der Haegen. " Il est entraîneur, maintenant. Il y a déjà beaucoup d’émotions dans un match et il est important que le coach garde les pieds sur terre, reste concentré, d’ailleurs je le vois faire ce signe aux joueurs (NDLR : les doigts sur la tête pour marquer la concentration).”

Et, pour le moment, le message passe plutôt bien.