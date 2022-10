"Si je veux m’imposer face à Diego, je vais devoir élever mon niveau, mieux servir que lors de ce premier tour (NDLR : face à Gilles-Arnaud Bailly) et essayer d’avancer plus sur le terrain", avait-il déclaré.

Des paroles qui ont été suivies par les actes. Dès son premier jeu de service d’ailleurs, en signant notamment deux aces pour recoller à un jeu partout. Débutant la partie dans de bien meilleures dispositions que lors de sa précédente rencontre dans ce Sportpaleis d’Anvers bien rempli, le Liégeois est directement rentré dans son match. Incisif et agressif, il mettait la pression sur son adversaire du jour et prenait fort logiquement l’avantage 2-1.

Malheureusement, comme souvent cette saison, David Goffin oubliait de concrétiser ses opportunités, alternant le très bon avec le moins bon et, surtout, laissant l’Argentin résorber son retard. À 3-3, la rencontre et les échanges s’équilibrèrent. Ainsi, la première manche devait se disputer au tie-break. Redevenu plus percutant, David Goffin expédiait le 19e mondial dans les cordes, le faisant voyager d’un côté à l’autre du terrain pour s’imposer 7 points à 3. Logique, mérité.

Le mano à mano reprenait en début de deuxième set. Bien que très peu de temps, puisque le natif de Rocourt voyait ses prises de risques et ses nombreuses montées au filet récompensées dès le quatrième jeu. Avec un break d’avance désormais, il n’y avait "plus qu’à" transformer l’essai. Ce qu’il fit de bien belle manière en ne laissant que des miettes à son opposant pour conclure la partie sur le score de 7-5 (7/3), 6-2. "Physiquement, je n’ai plus trop toussé (NDLR : en référence à la grippe qu’il a attrapée la semaine dernière). Ça m’a permis d’économiser pas mal d’énergie pendant le match. Et puis dans mon tennis aussi, c’était beaucoup mieux. J’ai clairement élevé mon niveau par rapport au premier tour et il le fallait contre un joueur comme Diego qui ne donne aucun point, qu’il faut aller chercher sur chaque balle. Il fallait essayer d’être agressif et juste mais sans trop forcer car Diego aime aussi quand on commet des fautes", a longuement détaillé David Goffin au terme de la rencontre.

« J’avais vraiment cette envie de bien terminer la saison indoor. »

Voit-il dans cette rencontre l’une des meilleures de l’année voire le match référence ? "Oui, c’est clair mais vu les nombreux bas et les nombreux hauts cette saison, on ne va pas tirer de conclusions après ça. Cela ne sert à rien de se demander si je suis reparti, si je ne suis pas reparti, fini ou pas fini, etc. Ce qui est certain, c’est que ça fait du bien. Battre un top 20, après Alcaraz il n’y a pas longtemps… C’est juste dommage de ne pas avoir su m’aligner à Florence la semaine dernière parce qu’il y avait encore de bons matchs à disputer mais voilà, il y avait vraiment cette envie de bien terminer la saison indoor. Maintenant, on continue, match par match."

La suite, ce sera face à Richard Gasquet, vendredi soir, en quarts de finale où David Goffin n’est qu’à une victoire d’égaler sa meilleure prestation dans cet European d’Anvers. C’était en… 2016 déjà, lorsqu’il avait été écarté en demi-finale par un certain… Diego Schwartzman.

Goffin favori face à Gasquet

Pour en revenir au Français de 36 ans, désormais retombé à la 82e place mondiale, il a affronté le Liégeois à quatre reprises. Pour une seule petite victoire. De là à voir notre numéro 1 belge comme le grand favori ? Sans doute vu sa prestation aboutie de ce jeudi sur le court central, mais méfiance tout de même. "On a deux jeux complètement opposés. Moi, j’essaye de couper les angles, lui, il joue beaucoup plus lifté en cherchant à ouvrir le court. Donc quand j’arrive à bien couper les angles et à avancer, à le faire bouger, il a plus de mal. Encore plus maintenant qu’il n’a plus 20 ans (sourire). Toutefois, on sait tous qu’il n’a jamais perdu son talent dans la raquette. Il sort encore de superbes matchs, il est encore là, il joue beaucoup avec son expérience, sa main et son talent. Ce sera encore un adversaire redoutable."