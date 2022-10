Standard: vieux maillots et vieux démons

Pour les Liégeois, par contre, elle devra être vite effacée de leur esprit. Lorsqu’on retombera sur des images de cette rencontre, on se posera une question: était-ce lors de la saison 2021-2022 ou lors de la saison 2022-203 ? Parce que les Liégeois portaient leur jeu de maillot blanc de la saison passée (ceux de la saison actuelle n’étaient pas assez distincts par rapport à Malines). Mais pas seulement.

Car après sa brillante victoire face à l’Antwerp, le Standard n’a pas été capable d’enchaîner en déplacement au KV. S’il faut évidemment souligner le changement de mentalité au sein du club entier, la rencontre de ce mercredi avait certains points communs avec la saison dernière. À l’image des deux buts encaissés trop facilement. À la 71e minute, c’est une remise axiale de Donnum qui a permis à Vanlerberghe d’ouvrir le score, des 25 mètres. Puis une perte de balle de Raskin a été à l’origine d’un solo de Ngoy qui a crucifié Bodart (75e). La messe était dite.

Mais il n’avait pas fallu attendre les 20 dernières minutes de jeu pour comprendre que le Standard n’était pas dans un grand soir. L’entame de match liégeoise avait, déjà, été aux antipodes de celle vue dimanche dernier face à l’Antwerp. De manière plus globale, les Rouches ont manqué de justesse technique, en loupant certaines passes faciles, ce qui ne leur arrivait que très rarement ces dernières semaines. Il faut aussi donner du crédit à la mise en place de Malines, qui a parfaitement géré la première relance liégeoise.

Il faut également le souligner: l’envie n’était pas aussi présente que face au Club Bruges ou à l’Antwerp dans les rangs du Standard. Les joueurs de Malines crevaient d’envie de gagner cette rencontre pour honorer la première comme T1 de Steven Defour. Les Liégeois, eux, voulaient remporter ce match sans trop se faire mal avant d’affronter Anderlecht à Sclessin, dimanche.

On le sait à l’avance: les Rouches n’aborderont pas le Clasico avec la même mentalité, dans un stade de Sclessin surchauffé. On devrait plutôt voir le Standard face A que le Standard face B. Mais ils doivent retenir l’avertissement: tout n’est pas encore tout rose. Ils peuvent encore perdre contre tout le monde.

lls doivent aussi se rendre compte qu’ils ont des progrès à faire physiquement. Deila a beau avoir tout fait pour économiser ses flancs (les postes les plus energivores de son système), en titularisant Dewaele et Laursen à la place de Fossey et Donnum. Mais les blessures musculaires de Laursen et Cimirot, tous les deux sortis en se tenant l’arrière de la cuisse, tendant à prouver que des progrès doivent être effectués.

S’ils veulent être perçus comme un candidat crédible au top 4, les hommes de Deil, actuels 5es, savent qu’ils doivent reprendre leur marche en avant, dimanche, lors de la réception d’Anderlecht.