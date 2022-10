Pro League: l'Union ne peut plus se cacher

Deux salles, deux ambiances entre ces concurrents directs, désormais séparés par huit points, pour une place dans le Top 4. Un Top 4 que l’Union a les capacités d’atteindre vu sa prestation plus qu’aboutie ce mercredi soir et qui suit quatre autres victoires en championnat.

Malgré la fatigue due à l’enchaînement des matchs, les Unionistes ont commencé la partie pied au plancher en mettant en place un gros pressing permettant de récupérer un nombre incalculable de ballons.

Le score aurait dû être plus lourd au repos

Incapables de sortir proprement de leur partie de terrain, les Gantois ont été obligés de subir les assauts de l’Union qui a rapidement ouvert le score. "Nous avions comme objectif de presser haut, analysait Karel Geraerts après la rencontre. Nous essayons toujours de nous placer le plus haut possible sur le terrain car nous savons que c’est là que nous sommes les plus dangereux. Cela nous a permis d’ouvrir rapidement le score via un but magnifique de Lazare."

Si la superbe frappe de l’Ivoirien avant le quart d’heure de jeu mettait son équipe sur du velours, l’Union continuait malgré tout à imposer son rythme. La possession était clairement bruxelloise et le score aurait dû être plus lourd au moment de rentrer aux vestiaires.

C’est peut-être là qu’il faut trouver le petit bémol : alors que Moris n’a été inquiété que sur une frappe de Depoitre, l‘Union a eu trop d’occasions que pour n’inscrire "que" deux buts, le second tombant dans les dix dernières minutes de la partie. "C’est important en football de mettre au fond nos occasions et cela n’a pas été le cas, avançait l’entraîneur de l’Union qui a joué la dernière demi-heure à onze contre dix après l’exclusion de Ngadeu. C ’est un point de travail même si nous avons tout de même réussi à inscrire deux buts face à une équipe connue pour sa solidité défensive."

Cette victoire permet aux Unionistes de préparer la réception de l’ogre brugeois en toute sérénité. Et avec la certitude au fond d’eux que la course aux Champions play-off se jouera bien avec eux.