L’arbitre de Zulte - Anderlecht annule le but de Fabio Silva tout en lui accordant un penalty (vidéo)

Scène inhabituelle à Zulte-Waregem ce jeudi. Fabio Silva inscrit le but du 1-1 pour Anderlecht sur une action de plein jeu avant de voir Monsieur Laforge discuter avec la VAR pendant presque 5 minutes. En premier temps, le but est annulé pour une position de hors-jeu d’Arnstad qui aurait pu déranger le gardien waregemois. En regardant la vidéo, l’arbitre de la partie se rend compte que sur l’action avant le but, Fabio Silva est la victime d’une semelle de Derijck dans le rectangle. L’arbitre décide alors d’annuler le but de Silva avant de lui donner un penalty pour la faute sifflée plus tôt. En plus de cela, il décide de donner jaune à Derijck alors que la faute semble clairement valoir un rouge. Il est parfois difficile de savoir qui a la priorité avec la VAR...