Anderlecht, réduit à dix, est battu dans les derniers instants par la lanterne rouge Zulte-Waregem

Les compositions

Anderlecht

Duranville, Kana, Raman et Trebel n’étaient pas du voyage pour diverses blessures. Le onze titulaire de la semaine passée au Club n’avait pas mal performé, ils avaient buté sur un bon Mignolet. Il a été totalement reconduit.

Zulte

Seul Palumets est blessé. Zulte avait engrangé sa deuxième victoire de la saison la semaine passée, M’Baye Leye a également remis le même onze.

Le live

Ce n’est qu’après 5 minutes qu’Anderlecht se voyait déjà mené par les Waregemois grâce à une tête de Vossen magnifiquement servi du côté gauche et surtout incroyablement seul dans le rectangle. Zulte est déchaîné en ce début de rencontre et Vigen, lancé en profondeur par Offor, touche le poteau de Van Crombrugge.

Anderlecht réagit peu à peu et tente de mettre le pied sur le ballon même si le niveau n’est pas très présent dans cette partie. La première grosse occasion mauve arrive sur corner quand la tête de Murillo est sortie à même la ligne par le valeureux Vossen qui était posté là. Dans la foulée, Offor tente sa chance des 25 mètres et son ballon, dévié, s’écrase sur la barre transversale. Un centre venu de la droite arrive l’action d’après sur Vossen qui ne peut reprendre le ballon puisque visiblement tiré par Debast. L’arbitre ne bronche pas.

Sur long ballon, Fabio Silva temporise et envoie un ballon qui traverse le petit rectangle jusqu’à N’Diaye qui voit son ballon contré par un défenseur. L’action qui suit, Murrillo se joue en un contre un de Miroshi et centre vers Silva qui, un peu chanceusement, arrive à conclure l’action (34e). L’action est vérifiée et passée au crible par la VAR qui, par le biais de M. Laforge, annule le but puis siffle un penalty en faveur d’Anderlecht pour l’action d’avant où Derijck laisse traîner son pied sur Silva. Le portugais se charge de la conversion. En fin de mi-temps, Monsieur Laforge fera encore parler de lui en annulant une rouge de Debast via le VAR.

Les Anderlechtois reviennent du vestiaire avec une tout autre mentalité et vont être justes et proposer du bon football pour la première fois de la partie ce qui finit en le deuxième but anderlechtois de la soirée après une bonne remise de Verschaeren vers Diawara (57e). 3 minutes plus tard, Anderlecht joue de nouveau juste et Fabio Silva double son compteur but avant d’être calmé par l’arbitre de touche qui signale un hors-jeu... De nouveau checké par la VAR pendant de longues minutes.

Et ce n’est pas fini pour l’arbitre de la partie, Arnstad, pris d’un coup de sang, assène un coup de poing en se débattant à Tambedou et prend rouge directe (72e). Anderlecht doit finir le match à dix. Cette exclusion aura une conséquence directe sur la rencontre puisque moins de 10 minutes plus tard A. Sissako remettait les compteurs à zéro après un corner.

Avec toutes ces interventions du VAR, les 22 acteurs se voient octroyer 10 minutes de temps additionnel sur le terrain désormais gorgé d’eau alors que le tonnerre gronde autour du stade. C’est durant ces longues minutes que Gano, qui s’est élevé plus haut que tout le monde après un superbe centre venu de la droite, offre la victoire aux siens dans les tout derniers instants.