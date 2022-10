Deux rouges oubliées lors de la rencontre entre Zulte et Anderlecht ?

Ensuite, dans les dernières minutes de la première mi-temps, Zeno Debast, qui avait déjà reçu un jaune plus tôt, rentre dans un duel musclé avec Fadera. Lors du duel, il apparaît que Debast met un léger coup de coude à l’attaquant Gambien. L’arbitre court et donne rouge direct au jeune belge qui se demande ce qu’il a réellement fait. Après vérification au VAR, M. Laforge décide d’annuler la rouge et de ne donner aucune carte, alors qu’on aurait pu penser que cette faute méritait peut-être un jaune... Un match difficile pour l’arbitre belge où lui et son équipe ont parfois semblé dépassés.