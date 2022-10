Une vraie soirée cauchemardesque pour Seraing

Les manquements ont été criants, à tous les niveaux.

Tout d’abord, les Métallos ont été incapables de se sortir du pressing particulièrement impressionnant des Brugeois, qui leur a permis de récupérer le ballon dès la ligne médiane et de mettre la pression sur la défense. L’ouverture du score intervient après un cafouillage incompréhensible dans le rectangle – trois Sérésiens ont eu la possibilité d’envoyer le ballon dans la tribune – mais il faut également retenir le nombre conséquent de joueurs du Cercle présents à quelques mètres de Timothy Galjé.

Ensuite, ils ont été brouillons – pour ne pas dire davantage – dans la construction. Chaque action offensive a été amenée par un ballon arraché, une passe à bout portant. On n’a jamais revu les schémas offensifs observés à Westerlo au Standard, ceux qui permettaient à Seraing de se projeter rapidement vers le but adverse. Ce n’est pas un hasard si Marius et Antoine Bernier ont livré leur plus mauvais match de la campagne.

Vagner et Jeunechamps ont été exclus au bout du temps additionnel

Enfin, la mentalité a fait défaut. Là où les Sérésiens avaient formé un bloc solidaire ces dernières semaines, ils ont donné le sentiment de chercher la bonne carburation pendant nonante minutes. L’entrain habituel a laissé place à une certaine forme de frustration face à une rencontre qui ne prenait pas la tournure espérée. Cette colère s’est d’ailleurs manifestée au bout du temps additionnel, qui a vu José Jeunechamps et Vagner être exclus après une échauffourée inutile.

Le coach a certainement relevé ces manquements. À voir son attitude, les murs risquent de trembler au Pairay car Seraing vient de laisser passer une belle occasion de s’éloigner de la zone rouge. Cette défaite les condamne même à y refaire un petit tour avant le déplacement d’Ostende à l’Antwerp. La victoire d’Eupen et le nul de Courtrai démontrent que cette lutte pour le maintien sera haletante jusqu’au bout.

Seraing doit une revanche à ses supporters, dès le déplacement à Gand. Un match qui correspond mieux à ses qualités : le contre.