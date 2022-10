Gymnastique - Nina Derwael est prudente avant les Championnats du monde : «Je ne serai pas la favorite…»

"Je ne présenterai que deux agrès, les barres et la poutre, à Liverpool, car mon genou droit est encore douloureux par moments. Ce n’est pas nouveau. J’en souffrais déjà l’an dernier, à Tokyo. Depuis lors, je connais des hauts et des bas. Et je préfère me montrer prudente. La saison prochaine sera beaucoup plus importante dans l’optique de Paris 2024."

Sur les cinq gymnastes, quatre s’aligneront sur chacun des agrès (barres, poutre, saut et sol) et leurs trois meilleurs résultats seront pris en compte pour le classement général.

"J’ai opté pour les agrès auxquels je peux être utile à l’équipe, compte tenu de mon état de forme actuel. Je suis déjà très heureuse de retrouver une salle de compétition."

Déjà double championne du monde (2018, 2019), Nina Derwael a connu la véritable consécration, l’an dernier, avec son titre olympique avant de s’octroyer une pause très légitime.

"J’en ai profité. Je me suis amusée. Franchement, j’en avais besoin après toute l’intensité mise en vue des JO. Puis, l’envie est revenue. Mais je me suis rapidement rendu compte que je n’avais pas arrêté une ou deux semaines. Après des mois, mon corps a réagi. Et, là, j’avoue que j’ai douté de mon retour. Ce n’est plus le cas maintenant. Je peux affirmer que je suis sur le bon chemin. Mais je ne serai pas la favorite à Liverpool ! Je rêve bien sûr d’être encore championne du monde, mais d’autres seront mieux préparées que moi. Il y aura l’Américaine Jones, la Brésilienne Andrade, l’Allemande Seitz, l’Italienne D’Amato. Autant de candidates sérieuses au podium…"

Le réalisme de Nina peut surprendre, mais la Trudonnaire est objective.

"Pour moi, Liverpool sera une étape. Ce n’est pas facile à accepter car je suis une compétitrice, mais c’est comme ça."

C’est la vie, dirait-on. Et les circonstances. Comme celles qui l’ont vue se séparer de son copain, Siemen Voet, le footballeur passé par Bruges, Roulers, Malines, Zwolle et désormais actif à Bratislava.

"Nos routes se sont séparées parce que c’était devenu compliqué. Il n’était plus là pour moi, ni moi pour lui. Ce fut une décision très délicate, mais la meilleure, je pense, pour moi."

Une décision personnelle d’une championne qui sait ce qu’elle veut dans sa carrière et dans la vie…