Le Standard, encore sur son nuage, s’incline logiquement à Malines

Les compositions probables

Standard

On sait que Ronny Deila a beaucoup évoqué le terme "régularité" quand on parle de ses onze titulaires. Cependant, même si Canak a fait un match très intéressant ce week-end, Zinckernagel est de retour dans le onze. En vue du match de ce dimanche, Ronny Deila a mis au repos Donnum et Fossey. Ohio et Emond sont toujours blessés alors que Amallah est de nouveau écarté. Ngoy fait son retour dans le noyau chez les remplaçants cependant Laursen et Cimirot ont été sortis sur blessure.

Malines

Difficile de prédire les titulaires étant donné le changement d’entraîneur. Défaits 3-0 à La Gantoise, le onze a bougé ce mercredi. Bijker, Lavalée et Mrabti sont absents pour blessure. Verstraete a pris rouge dimanche passé mais est quand même présent.

Le live

Le début de rencontre est partagé. Le Standard a des difficultés à ressortir de l’arrière tant le bloc malinois est haut. La frappe croquée de Balikwisha (8e) n’inquiète pas réellement Coucke malgré un bon travail du jeune belge au préalable.

Peu après le quart d’heure, Barrett Laursen profite d’un second ballon pour tenter sa chance du pied droit, son mauvais pied, la frappe enroulée frôle le poteau droit mais n’est pas cadrée. Quelques minutes plus tard, le Danois demande le changement après un mouvement offensif à cause d’une douleur à la cuisse gauche et est remplacé par Donnum. Le nouveau rentré, après avoir commencé difficilement sa rencontre, rentre dans son match et prend tout son flanc de vitesse (32e) avant de prendre appui sur Alzate. Le Colombien lui remet la balle magnifiquement, il centre mais la déviation de Dragus est contrée par Bolingoli, sinon c’était au fond.

La première mi-temps se termine sans avoir vu une autre occasion, peu de tirs et d’occasions ont été créés sur l’ensemble du premier acte… En témoignent les "expected goals" à la pause. Cependant, le Standard est convaincant et a offert un bon volume de jeu, il faut désormais mieux gérer les sorties au pied.

Deuxième blessure du match en défense liégeoise : Cimirot se claque sur une montée. Remplacé par Fossey, l’américain est bien trouvé dans le rectangle par Zinckernagel et centre sans trouver preneur. Malines y répond à l’heure de jeu, après un bon centre, Storm se retouve seul au second poteau mais prend du temps à lancer sa frappe qui, au final, sera trop molle. Seconde chance deux minutes plus tard, Hairemans joue son coup-franc au sol dans la foulée de Storm qui bute sur Bodart, furieux sur sa défense.

Deila procède à trois changements et dans la foulée, après un corner mal relancé, Vanlerberghe tente sa chance et le ballon rebondit jusque dans les filets de Bodart. La partie est lancée à 20 minutes de la fin. Sur l’action d’après, Ngoy traverse le terrain trop facilement sans être perturbé par un défenseur liégeois et finit par ajuster Bodart.

Perica a la chance de remettre le Standard dans le match à dix minutes de la fin mais l’attaquant rate totalement sa reprise en pointu à deux centimètres du gardien malinois. Malheureusement, le deuxième but a totalement enterré le Standard qui a râté sa seconde mi-temps, si ce n’est Bodart qui a fait quelques bons arrêts en fin de rencontre.