Pro League - Charleroi a perdu gros face à Malines, entre crise, gaspillage et désamour

Le déroulé de ce match dit beaucoup sur l’état actuel du vestiaire. Charleroi avait péniblement fait le plus difficile en menant deux buts à zéro à la mi-temps – grâce à Heymans et Ilaimaharitra – face, il faut le dire, à une formation de Courtrai bien faiblarde. "Le sentiment qui prédomine, c’est une grande forme d’incompréhension, a regretté Edward Still. On était très bien en première mi-temps, on a bien contrôlé nos phases de possession sans offrir de transitions et on a réussi à capitaliser sur nos occasions. Si on met le 3-0, ce n’est pas le même scénario." Certes, mais la manière avec laquelle ses joueurs ont reculé, après la pause, interpelle. Charleroi avait tout en mains mais a plié deux fois face à la pire attaque du championnat – ex aequo avec Eupen avant ce match – qui a courageusement égalisé. Avec un peu de bric et de broc, mais surtout en profitant du stress qui a visiblement envahi un Charleroi qui semblait presque tétaniser par la peur de gagner devant son public. Un comble. "Non, mon équipe n’est pas malade, sinon on n’aurait pas presté de la sorte durant quarante-cinq minutes. Ici, cela ne nous ressemble pas".

Sauf que, de semaines en semaines, Charleroi ne trouve plus les solutions ni le caractère pour se sortir de l’ornière. À la fois pour serrer les boulons défensifs et pour marquer davantage.

On ne voit pas, dans ce collectif, suffisamment de leadership, de leaders, de charisme. Edward Still ne partage pas cet avis: "Le charisme doit avant tout venir de ma part dans les prochains jours. Montrer une force, un calme dans la situation qui est celle-ci. Et fédérer le noyau pour aller au Cercle Bruges vendredi de façon convaincante tout le match."