Lorin Parys, le CEO de la Pro League, Jan Mosselmans, le directeur des programmes d’Eleven, et Nils Van Brantegem, le manager du calendrier, étaient présents pour écouter les doléances, mais aussi apporter quelques réponses.

"On est conscient des préoccupations des supporters et on ne veut pas les laisser de côté", explique Lorin Parys, qui assure vouloir chercher des solutions pour contenter tout le monde. Il avance par exemple la suppression du match du lundi, une idée éphémère qui n’a pas tenu longtemps.

Mais le CEO de la Pro League rappelle les impondérables avec lesquels le manager du calendrier doit tenir compte. "Les pouvoirs locaux, et donc la police, ont leur mot à dire. À Anvers ou Bruxelles, il y a plusieurs clubs à gérer. Certaines situations empêchent de jouer plus tôt, aussi. À Charleroi, par exemple, il y a un marché à proximité du stade, le dimanche, jusqu’à 13 h 30. Il est difficile, dans ce cas, de jouer avant 18 h."

Le match du dimanche à 21h est un des créneaux visés par les supporters, comme les matchs en semaine à 18 h 30. "On est prêt à discuter de tous les créneaux", assure Jan Mosselmans, qui n’écarte pas la possibilité d’avancer l’heure du coup d’envoi pour le match du dimanche.

Cette idée n’est pas encore à l’ordre du jour, assure-t-on du côté de la Pro League. Surtout, la rencontre de 21h réalise une bonne audience télé, tout comme celles programmées à 13 h 30 et 18 h 30.

Le découpage d’une journée, du vendredi au dimanche, avec un horaire différent pour chaque match, comme cela se fait en Espagne, est aussi un frein au changement. "Ce n’est pas Eleven qui décide des horaires", alerte Jan Mosselmans, pour couper la tête à une vieille idée qui veut que la télévision dicte sa loi. C’est en effet la Pro League, quand elle a lancé son appel d’offres en 2019, qui a demandé un maximum de visibilité (pour les sponsors des clubs, notamment).

Un multiplex, comme cela se fait en Allemagne (les matchs du samedi à 15 h 30) ou en Angleterre (les matchs du samedi à 16 h) est-il envisageable en Belgique ? "On n’en a pas encore discuté, note Jan Mosselmans. On est toujours ouvert au dialogue, mais il ne faut pas oublier que quand on signe un contrat, il est difficile de changer les termes en cours de route (NDLR : le contrat télé actuel est valable jusqu’en juin 2025). Il faudrait aussi voir quel est l’impact sur le business model du produit."

Lorin Parys, lui, avance une difficulté de production. "Ce n’est pas à l’ordre du jour et on n’a pas les moyens de production pour un grand multiplex."

Une éclaircie pourrait venir, à terme, puisque la D1A sera ramenée à 16 clubs à partir de la saison prochaine. "Mais la Challenger Pro League va également passer à 16 (NDLR : elle est à 12 pour le moment), et la réforme des Coupes d’Europe, à partir de 2024, va encombrer aussi le calendrier en semaine."