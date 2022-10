Des éloges aux critiques

Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, des contenus très inégaux, un vestiaire forcément en manque de confiance et un bilan global de 15 points sur 36 insuffisant, Charleroi pointe actuellement à quatre unités d’un Top 8 qu’il ne faudrait pas laisser s’échapper. Il n’a clairement pas le choix ce mardi face à un adversaire lui aussi mal barré (16e, 10 points) : ce sera la victoire ou la crise.

Edward Still a tout de même tempéré, ce lundi : "Rappelons-nous qu’il y a deux semaines après la victoire à Anderlecht (0-1), on a reçu que des éloges. Quand les choses se passent bien, elles ne sont jamais aussi incroyables qu’on ne le dit. Mais quand elles sont plus difficiles comme maintenant, elles ne sont pas aussi dramatiques qu’on peut le ressentir."

C’est probablement très vrai. Il n’empêche, seule une réaction collective forte pourrait éloigner les nuages sombres qui s’épaississent doucement au-dessus d’un Mambourg qui s’annonce explosif. "Je comprends la réaction, la frustration et la déception des supporters, a tenté d’apaiser l’entraîneur. Ce sera à nous de montrer dès le début du match dans quel état d’esprit et avec quelle énergie on va le jouer. Et de tirer le public avec nous, de le redynamiser."

Ce sera sans doute bien nécessaire pour éviter que le stade ne se retourne contre son équipe, ne la crispe davantage et en vienne à procurer de la confiance à l’adversaire, pire attaque avec Eupen (10 buts). "Courtrai excelle sur les contre-attaques avec des joueurs comme Lamkel Zé et Avenatti ou encore Messaoudi et Gueye qui peuvent sortir du banc. On veut créer du doute, leur faire ressentir du stress."

Pour ce faire, Edward Still va adapter son onze de départ. Samedi, il n’a pas hésité à sortir Badji dès la mi-temps, puis Bager après son erreur à l’origine du 2-0. On peut légitimement penser que des choix forts seront faits, dans plusieurs lignes. Cela pourrait concerner Wasinski, Bessilé voire Benbouali.

Dimanche, la direction s’est adressée au groupe et à appeler à l’unité, à l’autocritique et au travail. On saura ce soir si le message est bien passé.