Les Rouches sous le charme de Cihan Canak: "Jamais vu un tel talent à 17 ans"

Alors qu’on l’avait découvert sur le flanc, d’où il avait délivré ses deux premières passes décisives, c’est dans l’axe qu’il a rayonné dimanche. "J’avais un rôle central et libre, je pouvais aller partout, c’est ce que je préfère."

Avec la titularisation de Canak, Deila n’a pas eu froid aux yeux et il a lancé un message aux jeunes du centre de formation. "Cihan a été énorme. Il avait fait une très belle semaine d’entraînement. C’est un signal pour les jeunes : il y a des places à prendre."

Et le gamin de remercier son coach pour son choix. "Le coach s’en fout de l’âge tant qu’on preste et qu’on prouve. Il a la rage de gagner: on le voit depuis le début de la saison. Avec un coach comme ça, on avance."

Arrivé sur le tard à Sclessin, Marlon Fossey n’en revient pas de la prestation de son jeune équipier. "C’est la plus belle performance d’un jeune joueur qui m’a été amenée de voir. Il a un énorme talent et un grand futur devant lui."

Face aux leaders anversois, Cihan Canak a parfaitement combiné avec les autres joueurs offensifs, Denis Dragus en tête. "Un tel talent à 17 ans, je n’avais jamais vu ça. L’Académie nous donne des joueurs très doués techniquement."