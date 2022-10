L’Avenir lance ce mercredi l’Entrefoot, l’émission dédiée au football amateur

"Le football local fait assurément partie de l’ADN de L’Avenir", lance Thierry Remacle, rédacteur en chef des Éditions de L’Avenir. "On souhaitait le développer davantage avec ce nouveau contenu. L’idée est d’aborder ce qui fait débat dans le football amateur avec des personnalités de terrain et nos lecteurs/internautes. Cela viendra compléter l’offre déjà disponible dans les pages sportives régionales : tous les résultats, les infos insolites ou encore les transferts."

Pénurie d’arbitres, prix des cotisations, fair-play, football féminin : de nombreuses thématiques transversales et sociétales seront abordées dans cette émission hebdomadaire. Aux commandes ? Julien Darquenne, figure bien connue du milieu footballistique. "Julien est une personne crédible et légitime pour mener ce nouveau projet. Du poste de joueur à celui d’entraîneur en passant par celui de président de club, il a vécu de nombreuses expériences à tous les échelons de la discipline et il possède un sacré carnet d’adresses. C’est un atout pour proposer un live de qualité."

Une émission en trois temps

Concrètement, chaque émission accueillera un invité et sera composée de trois mi-temps de 20 minutes : "La première nous permettra de présenter notre invité", détaille Julien Darquenne avec passion. "Il peut s’agir d’un joueur, d’un entraîneur, d’un arbitre ou d’un président provenant chaque fois de régions et de divisions différentes. Nous reviendrons avec lui sur ses expériences et son parcours, notamment. Ensuite, place à un débat sur un fait d’actualité et/ou un thème plus générique choisi par la rédaction. Enfin, il y aura évidemment la troisième mi-temps, plus légère, même si nous ne boirons que de l’eau (sourire). Elle sera rythmée par un quiz un peu plus décalé avec notre invité, par des pronostics et des anecdotes. L’objectif du concept est de valoriser un maximum le football amateur que les passionnés aiment tant."

Détail important : vous pourrez en tant qu’internaute interagir avec les invités pendant l’émission en posant directement vos questions aux intervenants via le tchat. Mais ce n’est pas tout! Vous aurez aussi l’occasion de participer à l’élaboration du talk-show en suggérant des thématiques ou des invités entre chaque émission via les réseaux sociaux de "L’Avenir". À mercredi!