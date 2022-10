Le Standard balade l’Antwerp et recolle au top 4 (3-0)

Un début de rencontre de folie

Il ne fallait pas arriver en retard pour ce choc: le Standard va absolument mettre le feu au stade en quelques instants.

Après seulement une minute de jeu, Dussenne adresse une merveille de long ballon vers la tête d’Alzate. Le Colombien dévie le cuir vers Dønnum sur le flanc gauche. Le Norvégien se joue de Bataille le long de la ligne de but et centre vers William Balikwisha. Le jeune attaquant, complètement oublié dans le petit rectangle, ouvre le score (1-0, 2e). Les supporters du Standard exultent, et ce n’est que le début.

À la 4e minute de jeu, Raskin profite du placement approximatif d’Alderweireld pour lancer Dragus sur le flanc gauche. L’attaquant rouche se balade dans la défense comme s’il s’agissait de Diablotins, avant d’envoyer un ballon dans la lucarne de Butez (2-0, 4e). Quel solo magistral de la part du Roumain!

Cinq minutes plus tard, le festival continue. Canak et Alzate combinent superbement aux abords du rectangle. Dragus laisse passer le ballon d’une jolie feinte pour Canak, seul face au but, qui crucifie une nouvelle fois Butez (3-0, 9e). Quelle combinaison des Liégeois, et quel début de match avec trois superbes buts en seulement neuf minutes.

Le stade est ivre de joie, la folie est totale. La domination des Liégeois est impressionnante. L’Antwerp est de son côté méconnaissable avec une défense aux abois.

Maîtrise sereine des Liégeois

Après ces trois buts coup sur coup, les Anversois reprennent peu à peu leurs esprits. La révolte ne semble toutefois pas présente: le milieu de terrain anversois peine à peser dans le jeu, et les attaques sont maigres.

Les Rouches jouent quant à eux sereinement, effectuant de bons efforts défensifs et misant sur les reconversions pour faire mal. Les hommes de Deila parviennent à récupérer beaucoup de ballons et combinent avec justesse. Les supporters n’hésitent pas à donner de la voix jusqu’à la dernière minute du premier acte.

La seconde période est plus calme que la première. Les hommes de Mark van Bommel mettent de l’intensité dans les duels, mais peinent à accélérer le jeu avec un milieu de terrain toujours aussi transparent. Les changements effectués n’apportent pas la fraîcheur escomptée.

Le Standard parvient de son côté à s’approcher du rectangle à plusieurs reprises, une masse de joueurs se projetant lors de chaque offensive. Canak, Dragus et Raskin sont impressionnants de justesse et réussissent tout ce qu’ils entreprennent cet après-midi. Dussenne, Cimirot et Bokadi sont impériaux en défense, ne concédant absolument rien.

L’Antwerp ne parviendra jamais à réduire le score, et le match se termine comme il avait commencé sur un score de trois buts à zéro. Les Rouches ont réalisé un match parfait, et recollent au top 4 avec le même nombre de points que l’Union. Les Anversois laissent de leur côté la première place à Genk, et connaissent sans nul doute leur plus mauvais match depuis le début de saison.

