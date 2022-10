DIRECT | Le Standard balade l’Antwerp et mène de trois buts à la pause (3-0)

Face aux Anversois, les Rouches sont toutefois affaiblis. Le Standard est en effet privé d’Ohio, Ngoy, Emond et surtout Zinckernagel, après ses deux cartons jaunes synonymes d’exclusion à Charleroi. Amallah a quant à lui été écarté du groupe.

Ronnie Deila a décidé d’aligner d’entrée les jeunes Canak et Fossey sur le côté gauche. Cimirot est placé en défense centrale aux côtés de Dussenne et Bokadi. Deila a aussi choisi de faire confiance à Dragus au détriment de Perica. Du côté de l’Antwerp, Radja Nainggolan débute la rencontre sur le banc. Ce match devrait être particulier car il opposera pour la première fois les frères Balikwisha.

Un début de rencontre de folie

Il ne fallait pas arriver en retard pour ce choc de Pro League: le Standard va absolument mettre le feu au stade en quelques minutes.

Après seulement une minute de jeu, Dussenne adresse une merveille de long ballon vers la tête d’Alzate. Le Colombien dévie le cuir vers Donnum sur le flanc gauche. Le Norvégien se joue de Bataille le long de la ligne de touche et centre vers William Balikwisha. Le jeune attaquant, complètement oublié dans le petit rectangle, ouvre le score (1-0, 2e). Les supporters deu Standard exultent, et ce n’est que le début.

À la 4e minute de jeu, Raskin profite du placement approximatif d’Alderweireld pour lancer Dragus sur le flanc gauche. L’attaquant rouche se balade dans la défense comme s’il s’agissait de Diablotins, avant d’envoyer un ballon dans la lucarne de Butez (2-0, 4e). Quel solo magistral de la part du Roumain!

Cinq minutes plus tard, le festival continue. Canak et Alzate combinent superbement aux abords du rectangle. Dragus laisse passer le ballon d’une jolie feinte pour Canak, seul face au but, qui crucifie une nouvelle fois Butez (3-0, 9e). Quelle combinaison des Liégeois, et trois superbes buts en seulement neuf minutes.

Le stade est ivre de joie, la folie est totale. La domination des Liégeois est impressionnante. L’Antwerp est de son côté méconnaissable avec une défense aux abois.

Maîtrise sereine des Liégeois

Après ces trois buts coup sur coup, les Anversois reprennent peu à peu leurs esprits. La révolte ne semble toutefois pas présente: le milieu de terrain anversois peine à peser dans le jeu, et les attaques sont maigres.

Les Rouches jouent quant à eux sereinement, effectuant de bons efforts défensifs et misant sur les reconversions offensives. Les hommes de Deila parviennent à récupérer beaucoup de ballons et combinent avec justesse. Les supporters, ivres de joie suite à ce début de rencontre, n’hésitent pas à donner de la voix jusqu’à la dernière minute de la première période.

Les compos :

Le direct :