L’Union écrit encore un scénario à rebondissements en Europa League

Geraerts a remis les choses en place à la pause

Elle a mérité cet avantage. Menée d’abord 0-1, puis 1-2 et même 1-3, elle a à nouveau trouvé les ressources nécessaires pour renverser le cours du match. Comme contre Malmö (3-2) et comme la semaine passée au Portugal (1-2). "Je suis fier de la réaction de mon équipe et heureux avec ce 3-3 vu d’où on vient, il faut être honnête, mais c’est sûr qu’il y avait des choses qui m’avaient énervé avant la pause", reconnaît Karel Geraerts.

Défensivement, surtout. En première période, l’Union a été punie sur une inhabituelle faute de main de Moris et des approximations de Burgess – qui revenait d’une blessure encourue contre le Cercle –, Kandouss et Van Der Heyden. Des choses qui ne pardonnent pas contre un adversaire de ce niveau technique et face à la vitesse de Vitinha.

La mi-temps a permis à Geraerts de remettre les idées de son équipe en place. Et de tester sa flexibilité, aussi, en passant en 4-3-3 pour la première fois de la saison… avant de revenir au 3-5-2 après que Braga se soit adapté. "On avait du mal à combiner quand on avait le ballon et vu qu’on était mené, il fallait changer quelque chose à la pause, en optant pour des ailiers plus offensifs."

Nieuwkoop est repassé dans la défense à trois et Lapoussin est monté au jeu… comme arrière gauche. "Mais la vraie différence est surtout venue du fait que chacun a augmenté son niveau de jeu. Ensuite Braga s’est adapté et, dans un match, il faut suivre son sentiment."

L’Union est alors revenue au 3-5-2. Le tout en marquant deux buts et sans en encaisser un seul, preuve d’une flexibilité tactique certaine.

Elle a pu compter sur Victor Boniface, à nouveau. S’il y a des choses à redire sur le plan défensif, il faut surtout souligner la richesse offensive de ce noyau, qui a vu cinq joueurs différents être décisifs via un but ou un assist, ce jeudi. L’Union a même failli s’imposer, mais Adingra s’est montré un rien gourmand (78e). Mais sortir avec des regrets d’une telle soirée ne serait pas rendre hommage à la performance unioniste.