Avec du stress vers le Topper dimanche

Les seuls Anderlechtois qui ont quitté le London Stadium la tête haute étaient dans les tribunes. Les 3000 fans mauves ont donné une leçon au silencieux public anglais qu’on a entendu que sur les buts des Hammers. On doit quand même enlever du lot la poignée de hooligans bruxellois qui a arraché des sièges et jeté des projectiles en fin de seconde période, donnant une bien triste image à la soirée.

Pour garder "la dynamique de Malines", comme il l’avait expliqué en conférence de presse, Felice Mazzù avait conservé le 4-4-2 qui avait renversé le KaVé dimanche. Mais c’était très pauvre offensivement. Parce que West Ham est d’un autre niveau et parce que Silva n’a pas été aidé par un Esposito qui n’en finit pas de gâcher ses chances comme titulaire. Elles risquent de devenir de plus en plus rares à ce rythme. Son penalty obtenu puis inscrit en fin de match pour rendre un semblant d’espoir dans les dernières secondes ne changera rien au constat final.

Non, le changement tactique ne va pas résoudre tous les problèmes du Sporting. Mazzù, qui est repassé à son 3-5-2 après l’heure de jeu, sera content de le lire mais ça n’arrange pas ses bidons. Il y a encore trop de joueurs qui ne réussissent pas à prester à un haut niveau. On peut ajouter Amuzu et Verschaeren à côté d’Esposito. Sans oublier Diawara, si peu fiable devant la défense qu’il doit obliger le T1 anderlechtois à brûler un cierge tous les matins pour l’épaule de Trebel.

Vers une finale au Danemark en novembre

Le match au London Stadium a souvent donné l’impression d’adultes qui affrontent des U19. Avec une leçon d’engagement, d’impact et d’efficacité face à une défense de 21 ans de moyenne d’âge. Cette différence était même illustrée de manière caricaturale sur le premier but de West Ham, avec le coup franc de Benrahma qui a facilement surmonté un mur composé par les plus petits de l’équipe.

Pour rester en Europe début 2023, les Mauves devront battre Bucarest au Parc Astrid dans deux semaines. Si West Ham joue le jeu jusqu’au bout malgré l’officialisation de sa qualification et bat Silkeborg, ils s’offriront une finale au Danemark avec l’avantage de juste ne pas devoir perdre. Mais les dix buts passés au Steaua en 180 minutes prouvent que le club le moins connu de la poule n’est pas là pour faire du tourisme.

Mais ce n’est pas encore ce qui doit tracasser Mazzù avec le Topper de dimanche. Peu importe la tactique et les joueurs choisis par le staff bruxellois, le Club Brugeois sera le grand favori s’il garde son attitude royale de la Ligue des champions. Avec le spectre de la pression négative qui pourrait déjà revenir au-dessus du Lotto Park.