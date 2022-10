Vandoorne remet son titre mondial en jeu avec DS Team Pensk

"Dès que j’ai su que Mercedes arrêtait son programme en Formula E, mon objectif était de trouver une équipe répondant aux mêmes standards, avec laquelle je pourrais jouer les victoires et le titre, dit le Courtraisien. Le palmarès du team plaide en leur faveur avec déjà plusieurs titres pour Jean-Éric Vergne qui sera mon nouvel équipier et Antonio-Félix Da Costa. Mon but sera clairement de défendre mon nouveau n°1 et d’essayer de conserver ma couronne dans la discipline."