Mannaert: « Mignolet est un des meilleurs gardiens au monde »

Peu habitué à commenter l’actualité, Vincent Mannaert, le directeur général du FCB, a tenu à donner son avis sur la qualification. « C’est historique ! Et même héroïque, je dirais. C’est la première fois que ça se passe, mais dans des circonstances très spéciales. À l’extérieur et face à l’Atlético Madrid qui devait l’emporter. On termine en plus à dix contre onze et il y a des décisions arbitrales discutables. Pour moi, il y a penalty sur Buchanan, qui est d’abord touché par son opposant, avant de commettre la faute. »