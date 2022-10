L’Union reste invaincue en Europa League en partageant (3-3) face à Braga

Les compositions

Union

Seul Lapoussin cède sa place par rapport au match aller. Il est remplacé par Simon Adingra qui est en bonne forme suite à son but et son assist face au cercle ce week-end. Pour le reste, Vanzeir, Boniface et Teuma, qui vient de resigner, forment le trio offensif des Unionistes. le héros du match aller, Gustaf Nilsson auteur d’un doublé, est bien sur le banc. Burgess, incertain, a été remis à temps pour la rencontre.

Buts : Boniface (1-1, 20e), Vanzeir (2-3, 49e), Boniface (3-3, 62e)

Changements : Lapoussin (Burgess, 45e), Puertas (Lazare, 62e), Nilsson (Vanzeir, 81e), Sykes (Nieuwkoop, 90+4), El Azzouzi (Boniface, 90+4)

Braga

C’est à peu près la même équipe que la semaine passée qui est modelée par Arthur Jorge. Niakaté fait tout de même son entrée à la place de Oliveira alors qu’Al Musrati, absent à l’aller, prend la place d’André Castro. Le milieu compte un autre nouvel arrivant : Rodrigo Gomes.

Buts : Vitinha (1-0, 15e ; 2-1, 36e ; 3-1, 41e)

Changements : Gomez (Fabiano, 45e), Banza (Al Musrati, 64e), Racic (A. Horta, 68e), Medeiros (R. Gomes, 68e), P. Oliveira (Niakaté, 75e), S. Banza (A. Ruiz, 90+1)

Le live

Le schéma du début de la partie est clair : Braga possède la balle, tente de se créer des opportunités et à la moindre occasion, l’Union part en contre. Les Saint-Gillois arrivent à s’approcher du rectangle adverse, sans grand succès. La domination stérile de Braga change d’aspect lorsque Vitinha, lancé en profondeur, tente sa chance à une quinzaine de mètres du grand rectangle dans un angle qui paraît pourtant fermé... La balle, puissante, arrive sur Moris qui dévie la balle dans son but.

La boulette du gardien luxembourgeois n’aura pas coûté cher trop longtemps, puisque Boniface, sur un centre de Nieuwkoop qui pour la première fois est intéressant, arrive à se retourner et fixer Matheus qui ne peut atteindre la balle qui frôle son poteau.

Pourtant pas réellement dans un temps fort, Vitinha s’offrait un second but et remettait les siens sur la bonne route à une dizaine de minutes de la pause. Complètement seul sur un coup-franc venu de la gauche, il ajuste Moris de la tête au petit rectangle.

La défense bruxelloise prend définitivement l’eau et c’est encore Vitinha qui en profite. Après une glissade de Burgess, l’attaquant portugais de 22 ans est lancé en face-à-face avec Moris qu’il finit d’un petit piqué.

Au retour du vestiaire, le onze et les intentions bruxelloises ont changés. Vanzeir, qui avait été cherché un corner tout seul, coupe l’envoi de Teuma au premier poteau et remet les siens dans la partie après quelques minutes. C’est une quinzaine de minutes plus tard, déjà, que Boniface remettait de nouveau les compteurs a zéro. Sur service de Lapoussin, l’attaquant se lève plus haut que tout le monde et transperce les filets de la tête.

Quelques actions chaudes se joueront dans la demi heure restante. Au départ, le match s’enflamme, surtout dans le rectangle des Portugais, où Adingra aurait du laisser la balle à Boniface pour le 4-3 et où la frappe du premier cité est sortie par le gardien. Un coup-franc dans un angle très fermé en faveur de Braga frôle le poteau de Moris, qui, grâce à ses relances rapides casse, plusieurs lignes, ce qui donnera l’occasion à l’Union de s’illustrer par Lapoussin ou par Lynen qui tombe trop rapidement dans le rectangle. La fin de partie sera gérée facilement par l’Union qui se dirige vers les 16e.