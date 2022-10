Moris 5,5

Il fait une grosse erreur de mains sur le premier ballon flottant qui arrive. Sur les deux goals qui ont suivi, il ne peut pas faire grand-chose. Après la pause, il réalise deux arrêts en une minute qui sauvent son équipe.

Kandouss 6

Il se fait passer devant sur le coup-franc qui amène le 1-2. Placé au centre de la défense à la sortie de Burgess, il a amené de la sérénité.

Burgess 5Il a fait une première mi-temps à l’image de la défense, en étant souvent pris de vitesse par l’adversaire. Pas à 100 % suite à sa blessure au pied face au Cercle dimanche, l’Anglais a été remplacé à la mi-temps.

Van der Heyden 6

En souffrance face au talent de Vitinha, il a tenté de limiter la casse en mettant de l’intensité dans ses duels. Il a répondu présent dans les duels aériens.

Lynen 6

À la base de plusieurs récupérations en première mi-temps, il est un peu en retard sur le troisième but portugais.

Lazare 6

Bien en jambes avec quelques bonnes incursions, il prend un carton jaune en fin de première période. Il est rapidement sorti du terrain.

Nieuwkoop 6,5

Auteur de deux mauvais centres en début de match, il s’est rattrapé en donnant l’assist sur l’égalisation de Boniface. Replacé dans la défense à trois après la pause, il a été solide dans ses duels.

Adingra 6,5

Sa vitesse a fait mal et a poussé au rapide remplacement de son adversaire direct à la mi-temps. Il a continué sur sa lancée après la pause avec l’une ou l’autre occasion dangereuse amenée de son côté gauche.

Teuma 7

Pas tellement rayonnant dans les 45 premières minutes, le capitaine donne un assist parfait sur corner pour le deuxième but saint-gillois. Même en boitant en fin de rencontre, il a été à la base de plusieurs récupérations et a été précieux.

Vanzeir 7

Très combatif, il est à la bonne place en début de seconde mi-temps pour réduire le score de la tête. Sorti sous les applaudissements du public.

Boniface 8

Auteur d’un but de grande classe en première période, il a été très fort dos au but et dans les duels durant toute la rencontre. Il est encore bien placé à l’heure de jeu pour égaliser.

Lapoussin 7

Monté à la pause, il a connu des premières minutes difficiles avant de délivrer un magnifique assist sur la tête de Boniface.

Geraerts 6,5

Le coach unioniste a rapidement fait monter Lapoussin qui a amené le troisième but.