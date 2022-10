Le PSG et l’armée de trolls…

Le PSG a chargé une agence de communication entre 2018 et 2020 de créer de faux comptes Twitter pour mener des campagnes hostiles contre des cibles du club, a révélé Mediapart. Selon le journal en ligne qui publie un rapport de la société Digital Big Brother, cette agence a déployé « une armée de trolls » au service du club détenu par le Qatar pour discréditer des personnalités, des journalistes et même des joueurs de l’équipe, dont… Kylian Mbappé, qui aurait été « égratigné ». Parmi les cibles privilégiées figuraient, selon le rapport, « des médias jugés hostiles au PSG comme Mediapart et L’Équipe, le supporter giflé par Neymar (après la défaite du PSG en finale de la Coupe de France en 2019, NDLR), la jeune fille qui a accusé Neymar de viol, mais aussi des personnalités du club comme Adrien Rabiot et Antero Henrique » Contacté par l’AFP, le PSG a démenti « fermement les allégations de Mediapart ».