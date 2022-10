Karel Geraerts : «il faut féliciter les joueurs pour leur réaction en seconde période »

"Je suis très fier", a déclaré l’entraîneur bruxellois Karel Geraerts après la rencontre. "Quand on revient à 3-3 après avoir été mené 1-3, il faut féliciter les joueurs pour leur réaction en seconde période. La 1er mi-temps n’était pas super bonne, j’étais énervé. Mais je suis heureux de la réaction. À la mi-temps, j’ai montré ma colère et j’ai indiqué aux joueurs que le jeu n’était pas correct. Il fallait aussi trouver des solutions et nous sommes passés du 3-5-2 au 4-3-3. Nous voulions mettre la pression plus haut, pour mieux prendre le contrôle du match. Les joueurs ont aussi haussé leur niveau, on sent que c’est la victoire de l’enthousiasme. Nous ne prenons qu’un point mais je suis satisfait de ce résultat".

Au classement, l’Union est en tête avec 10 points, devant Braga (7). Les Bruxellois sont assurés de passer l’hiver européen, en étant au pire reversés en Conference League. "Pour le club, c’est une excellente campagne jusqu’à présent, avance Geraerts. Mais il reste deux matches à jouer. Nous avons encore un déplacement difficile à Malmö et nous devons recevoir le leader de la Bundesliga (l’Union Berlin, ndlr). Nous voulons terminer le plus haut possible dans cette phase de poules ".

Le spectacle est souvent au rendez-vous avec l’Union. "C’est vrai qu’il y a beaucoup de but dans nos matches, reconnaît le coach unioniste." C’est génial pour le public. Mais si on marque trois fois, normalement on doit gagner. Nous avons encore du travail défensivement. Souvent, ce sont des fautes individuelles qui nous font perdre des points. Moins on en fera, mieux ce sera ".

"C’était un match équilibré. Nous visions la victoire. Nous avons eu du mal après que l’Union est revenue à 2-3, a reconnu l’entraîneur de Braga Artur Jorge. Je ne m’y attendais pas, vu l’expérience de mes joueurs. Je ne pense cependant pas que mon équipe manque de maturité. Ce sont des moments difficiles à contrôler. Les erreurs individuelles ont décidé du résultat".