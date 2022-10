Anderlecht passe 3e de son groupe après une défaite logique à West Ham

Les compositions

Anderlecht

Kana, Duranville et Trebel sont absents de la sélection pour cause de blessure. Hoedt est bien sur le banc après sa récente méforme. Stroeykens et Vertonghen (incertain avant la rencontre) le rejoignent sur la touche. Esposito prend place en attaque aux côtés de Fabio Silva.

Changements : Sadiki (Diawara, 60e), Vertonghen (Verschaeren, 66e), Stroeykens (Amuzu, 66e), Stassin (Silva, 79e), Hoedt (Delcroix, 79e)

West Ham

Côté Anglais, Aguerd est blessé à la cheville alors qu’Antonio et Cornet, incertains avant la rencontre, sont absents.

Buts : Benrahma (1-0, 14e), Bowen (2-0, 30e)

Changements : Dawson (Ogbonna, 21e), Fornals (Paqueta, 45e), Scamacca (Bowen, 63e), Rice (Cresswell, 63e), Soucek (Dawson, 74e)

Le live

Dès le début de match, on sent que les Hammers vont trop vite pour Anderlecht. Autant le match aller aurait pu finir différemment, autant l’offrande de Diawara, fautif aux abords du rectangle, entraînant un superbe coup franc de Benrahma était évitable. La frappe de Fabio Silva au quart d’heure ne sera qu’un mirage parmi la domination totale londonienne ponctuée à la demi-heure par une frappe pied gauche de Bowen.

À l’approche de la mi-temps, la première action intéressante d’Anderlecht en reconversion arrive et permet à Esposito de tenter sa chance de loin et de forcer Areola à concéder un corner, qui, bien donné, arrive sur la tête de Delcroix qui ne parvient pas à cadrer.

Le début de deuxième est plus partagé, le rythme est surtout plus lent. Dès que West Ham accélère un minimum, la cadence est trop rapide pour la défense anderlechtoise. Néanmoins, aucunes réelles occasions sont à noter pour les Hammers et les Anderlechtois mettront même un peu plus le pied sur le ballon après l’heure de jeu. Scamacca fera quand même frissonner les Mauves dans le dos de Vertonghen mais heureusement l’Italien est trop court.

Soucek aura une des rares opportunités de la seconde période après un excellent travail de Benrahma mais ne cadrera pas son tir. Un penalty très gentil est donné à Anderlecht quand Esposito frappe dans la jambe de Johnson. Le cadeau de l’arbitre est transformé d’un super contre pied par Esposito. Ce but n’est qu’une éclaircie dans la prestation ombragée d’Anderlecht face à un West Ham qui jouait en marchant.