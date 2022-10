Diawara (Anderlecht): « J’ai fait le forcing pour venir »

Sa galère à Rome

« Une bonne relation quand même avec Mourinho »

"La saison dernière a été la pire de ma carrière. Je n’étais pas dans les plans de Jose Mourinho. On a dit qu’on ne s’entendait pas mais c’est faux. On avait une bonne relation et c’est un grand coach, même si je n’ai disputé que sept rencontres, toutes compétitions confondues. À la reprise cet été, on m’a envoyé m’entraîner dans le groupe de ceux qui devaient s’en aller. J’y suis resté jusqu’à ma signature à Anderlecht le 31 août. Plusieurs clubs me voulaient, je ne vais pas dire lesquels, mais j’avais décidé de venir au Sporting. J’ai estimé que c’est ici que j’avais les meilleures chances de me relancer tout en étant dans un grand club. J’ai vraiment fait le forcing pour venir ici. La saison dernière me donne beaucoup de force. Je veux prouver qu’ils avaient tort. "

Son erreur contre Louvain

« Mazzù, lui, ne m’a pas enfoncé »

"Je suis arrivé à Anderlecht en manque de rythme. Mes débuts ont été difficiles, surtout avec cette erreur contre Louvain qui amène un but. Mais je ne me trouve pas d’excuse : c’était une grosse faute de ma part. J’avais demandé mon changement dix minutes plus tôt parce que je souffrais de crampes mais ça n’avait pas pu se faire. J’ai vécu des moments compliqués après ça. Les jours qui ont suivi, le coach Mazzù m’a parlé et ça m’a fait du bien. J’ai connu beaucoup d’entraîneurs et certains t’enfoncent encore plus dans un moment pareil, pas lui. Il est proche de ses joueurs et c’est agréable. Quand je ne comprends pas une consigne d’entraînement en anglais, il me l’explique en français ou en italien. Ça fait du bien de continuer à parler cette langue (sourire) . Les deux derniers matchs ont été meilleurs pour moi. J’ai aussi été titulaire deux fois avec la Guinée pendant la trêve internationale. Je suis sur la bonne voie pour revenir à mon meilleur niveau."

Sa mentalité

« Je voulais montrer à Paqueta qu’il n’était pas chez lui »

" Je ne ressens pas la pression, malgré ce qui a pu se passer dans ma carrière. Quand j’ai affronté le Real de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions avec Naples, je suis toujours resté calme. J’avais même tiré et marqué un penalty contre Manchester City. Je joue avant tout pour me divertir, même si c’est devenu mon boulot. Quand j’étais petit, mon père m’interdisait de toucher un ballon. Il voulait que je devienne prof de math comme lui. J’avais des facilités à l’école mais je voulais suivre mon rêve. Quand je vis des moments difficiles, je repense à tout ça et à mes amis qui n’ont pas la chance d’être où je suis. Je ne peux pas être venu jusqu’ici et baisser les bras. C’est la mentalité que j’utilise sur le terrain. Je veux me battre jusqu’au bout.

La semaine passée contre West Ham, quand Paqueta a fait des gestes techniques dès sa montée au jeu, j’ai mis un tampon. On ne peut pas tolérer de laisser jouer ainsi, surtout à la maison. J’ai voulu lui montrer qu’il n’était pas chez lui. C’est avec cette mentalité qu’on doit jouer. On doit devenir plus agressif. Ça va venir mais l’équipe est jeune, c’est normal. Il y a d’ailleurs des garçons très prometteurs ici. Celui qui m’a le plus impressionné, c’est Yari (Verschaeren) . Dès que je suis arrivé, il m’a tapé dans l’œil. J’essaie aussi de jouer le rôle de grand frère pour Moussa (N’Diaye) . Il a les qualités pour aller loin. "

Ses modèles

« Mertens m’invitait à manger dans sa belle maison à Naples »

"En Italie, j’ai pu partager le vestiaire avec beaucoup de grands noms du foot. Mon modèle, c’était De Rossi à Rome. Il joue au même poste que moi et j’admirais sa vitesse d’exécution. Toujours une touche ou deux, la classe mondiale. Mon idole de jeunesse, c’est Yaya Touré mais je ne me compare pas à lui. Je dois encore beaucoup progresser pour devenir comme lui. À Naples, j’ai eu la chance de rencontrer Dries Mertens. C’est une bonne personne avec un caractère hors norme. C’est un demi-Dieu à Naples. Il m’invitait à manger chez lui, dans sa belle maison. On est encore en contact et il m’a parlé du championnat belge avant ma signature. À Naples, on avait été proches du titre de champion. C’était avec coach Ancelotti. Tu ne peux pas avoir de problème avec lui. Il te fait des blagues, il te pose des questions sur ta vie… Le top du top. "