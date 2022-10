Dimanche avant son exclusion qui trouve sa base à cause d’un contrôle raté, l’Algérien était l’élément qui avait exercé le plus de sprints intensifs en première mi-temps.

Preuve de son importance, Edward Still lui a fait jouer l’intégralité des rencontres depuis la quatrième journée. La seule fois où il s’en est privé cette saison, c’était face à Ostende et le coach l’avait lancé directement après la pause. Quelles solutions s’offrent au technicien carolo pour pallier l’absence d’un joueur essentiel, à St-Trond puis contre Courtrai ?

Heymans, la fin du faux 9 ?

L’absence du numéro 6 pourrait être une "bonne nouvelle" pour Heymans. Installé en faux 9 dès qu’il joue, depuis le déplacement à Louvain, à cause de l’absence d’un buteur dans l’effectif, l’ancien joueur de Venise réalise ce qu’il peut à un poste inhabituel.

Son raté de la tête dans le petit rectangle face au Standard dans les dix dernières minutes symbolise le constat qu’il n’est pas à l’aise dans cette position. Généreux dans l’effort, le médian crée le premier pressing. Son gabarit l’empêche de garder le ballon et lorsqu’il est placé si haut, il ne peut servir de point d’ancrage.

En remplaçant Zorgane par Morioka, et en faisant descendre le Japonais d’un cran, comme cela lui arrive par moments, Heymans pourrait regoûter aux joies d’une titularisation qu’il ne connaît plus depuis deux matchs. Il serait replacé au bon endroit. Son sens du passing dans le dos de la défense adverse pourrait servir au rapide Mbenza.

Gholizadeh pour la méritocratie

Beaucoup d’observateurs se sont posé la question après le choc wallon. Comment Gholizadeh peut-il ne pas figurer dans le onze de base de Charleroi ? En seulement 19 minutes, l’Iranien a été le Zèbre le plus créatif et le plus entreprenant. Ses dribbles et ses deux centres précis auraient dû apporter un point si ses partenaires s’étaient montrés plus précis à la finition.

Ceux qui scrutent les matchs des Sambriens chaque semaine savent que le médian est loin d’afficher le même niveau à chaque partie. En plus de cette irrégularité, le joueur de 26 ans paie un profil qui colle mal au schéma de Still. Ses qualités d’ailier ne correspondent pas au poste de piston qui dynamite le dispositif prôné par le Brabançon.

C’est souvent en tant que deuxième attaquant que le coach l’utilise et ses cinq titularisations en onze rencontres prouvent qu’il incarne le rôle de joker quand les pensionnaires du Mambourg sont menés.

Avec la suspension de Zorgane, Gholizadeh pourrait à l’image d’Heymans profiter du repositionnement un cran plus bas de Morioka pour s’installer au milieu.

Les solutions les moins probables

Deux autres options s’offrent à Still, s’il ne souhaite pas faire reculer Morioka. Dans un profil davantage défensif, Damien Marcq peut assurer l’intérim même si cela ne collerait pas aux préceptes du coach.

Si Zorgane récupère de nombreux ballons, son profil de box-to-box lui permet d’être présent dans les deux rectangles. Placer le Français aux côtés d’Ilaimaharitra supposerait d’avoir deux milieux défensifs et de perdre beaucoup de créativité.

Wasinski pourrait également postuler. L’an dernier, le défenseur central de formation était considéré comme un milieu de terrain aux yeux du staff. Sa propension à s’aventurer balle au pied peut jouer en sa faveur.