(En direct) Anderlecht reçoit West Ham en Conference League (0-0)

Après avoir battu Silkeborg et partagé en Roumanie, les Bruxellois se sont inclinés du plus petit écart la semaine passée face à West Ham United. Actuellement deuxièmes avec 4 points, ils remettent le couvert cette semaine en espérant rapporter des points de ce déplacement difficile en terre londonienne afin de rester dans la course aux 8e. Le résultat de Silkeborg face au FCSB jouera aussi dans la balance.