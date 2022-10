“La personne concernée n’était pas en possession d’un permis de conduire valide. Il avait également une interdiction de conduire très récente, mais a dû passer un examen de rattrapage pour récupérer son permis. Il n’a pas passé cet examen”, a déclaré Wouter Bruyns, porte-parole de la police d’Anvers. “Il a été arrêté et emmené pour être interrogé. Sa voiture a été judiciairement mise à la fourrière. Il avait déjà été porté à notre attention qu’il conduisait alors qu’il n’avait pas de permis de conduire”.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien Diable rouge Radja Nainggolan fait l’actualité pour ses frasques au volant. En 2017, il a été condamné à une interdiction de conduire pour avoir été pris en état d’ivresse au volant. En 2021, il a également été pris en état d’ébriété et en excès de vitesse. C’est suite à ce dernier incident qu’il est maintenant sans permis de conduire. Le joueur de l’Antwerp n’en est donc pas à son coup d’essai.

Lors du nouvel an 2018, il avait diffusé une vidéo en direct sur son compte Instagram où on le voyait en train de boire, fumer et jurer. La vidéo était rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, et l’AS Rome, son équipe de l’époque, lui avait alors infligé une amende de 100 000 euros. Toujours en 2018, lorsqu’il évoluait à l’Inter Milan, il a heurté un rail de sécurité sur l’autoroute après l’éclatement du pneu de sa Ferrari. Il s’était sorti indemne de cet énième accident de la route.