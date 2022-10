Penalty annulé et jaune pour Buchanan : la décision en défaveur de Bruges était-elle juste ? (vidéo)

Alors que le score est de 0-0, que le Club de Bruges est dans les cordes et qu’il sort une super action en contre, le latéral Buchanan feinte une frappe, se retourne et est accroché par le défenseur de l’Atletico Molina. À première vue, c’est une faute claire dans le rectangle. La VAR intervient et l’arbitre de la rencontre M. Makkelie revient sur sa décision et décide que c’est Buchanan qui fait faute sur son crochet, puis continue par lui donner un carton jaune pour cette faute! En revoyant l’action, difficile de donner un avis certain à 100%... Et pourtant, ceci aurait sûrement changé le cours de la partie.