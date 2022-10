Meunier, qui avait donné la passe décisive de l’égalisation de Dortmund, contre Séville (1-1), a dû, lui, quitter le jeu à dix minutes du terme. L’arrière droit a demandé son remplacement, et les prochains jours permettront d’en savoir plus sur la nature de la blessure éventuelle. Januzaj (30 minutes) et Thorgan Hazard (20) ont fini ce Dortmund – Séville, tout comme Origi a pris part aux dernières minutes de Milan AC – Chelsea. De Bruyne, avec Manchester City, a été contraint au nul (0-0) à Copenhague.