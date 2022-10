Les matchs du soir

Barcelone 3 - 3 Inter

L’Inter touche la barre au quart d’heure sur coup-franc. Le Barca joue d’abord très mal ses phases arrêtées et subit en contre. La tendance change et Raphinha, enfin réveillé, gagne son duel dans le coin droit et fait une passe tranchante à Roberto qui centre pour Dembélé qui finit de son pied gauche. La domination barcelonaise est totale en fin de première, mais le score n’est pas alourdi. Au retour, Barella égalise rapidement. Pourtant dans un temps fort barcelonais, les Interistes font ce qu’ils font de mieux : contrer et terminer. Martinez, servi par Calhanoglu, envoie momentanément le Barca en Europa League. Les Catalans poussent et, même si Dembélé gaspille l’une des plus grosses occasions de la soirée, Lewandowski réussit à rétablir la parité à nouveau. Contre toute attente, après un long ballon vers Martinez qui ne paye pas de mine, l’Argentin centre vers Gosens qui, de son pied gauche, crucifie Ter Stegen et le Barca. Ce match est fou, et c’est Lewandowski qui vient encore à la rescousse des siens en inscrivant de la tête le 3-3. Ter Stegen sauve les meubles après une perte de balle de Pedri, et surtout une action très mal jouée de Asllani.

Bayer Leverkusen 0 - 3 Porto

Porto a ouvert le score via Galeno après 5 minutes de jeu. Les Portugais se tirent une balle dans le pied au quart d’heure en offrant un penalty sur une faute d’Uribe sur Bakker. Le gardien, qui avait arrêté un penalty la semaine passée, arrête une nouvelle fois le penalty du Bayer, tiré par Demirbay. Même si l’arbitre n’a pas l’air d’être bien dans sa partie, la VAR l’aide à reconnaître le deuxième penalty de la soirée, qui s’était pourtant passé sous son nez. Le malheureux Adli faisait faute et offre le break à Taremi qui ne se fait pas prier. Même scénario une dizaine de minutes plus tard : penalty, Taremi s’en charge et convertit... C’est 3-0 et le score ne bouge plus jusqu’à la fin.

Plzen 2 - 4 Bayern

Alors que Mané avait ouvert le score quelques minutes plus tôt, Thomas Muller doublait le score sur une offrande de Sané - et de la défense tchèque - signant son retour de sa période covid. Plzen n’y est vraiment pas, on a l’impression de voir une défense amateur en action sur le troisième but puisque Goretzka est tout seul pour ajuster le gardien. Trouvé par Sané, l’Allemand double son compteur but dix minutes plus tard. Pour sauver l’honneur, les Tchécoslovaques inscrivent d’une belle volée de Vlkanova leur deuxième but de la campagne. Petite surprise, Plzen continue et arrive même à de nouveau réduire l’écart par un beau contrôle orienté suivi d’une reprise de volée de Kliment.

Rangers 1 - 7 Liverpool

Les Rangers ont pris les Reds à froid. Une perte de balle offre une possibilité de contre aux Écossais qui, après une bonne combinaison, finissent via Arfield. Firminho égalise mais les visités n’ont pas dit leur dernier mot. N’Sakala voyait sa frappe stoppée juste devant Alisson par un défenseur de Liverpool. Néanmoins, la marche est trop haute et Firminho est beaucoup trop esseulé sur un centre venu de la droite et double son compteur but. Darwin Nunez débloque le sien peu après l’heure de jeu en sortant un plat du pied à la gauche du gardien avant que Salah, à peine rentré, se permet d’alourdir le score un peu plus. L’Égyptien ne rigole pas puisqu’il s’offre un triplé en marquant coup sur coup 5 minutes après son premier but. Elliot ponctuait la belle soirée en inscrivant le 7e but.

Sporting Portugal 0 - 2 Marseille

Le Sporting a totalement raté son début de partie. Deux jaunes en une vingtaine de minutes: c’est ce que Esgaio a réussi à faire. Sa deuxième, sur penalty, offre le premier but à Guendouzi. Malgré avoir été annulé au départ, le but d’Alexis Sanchez est finalement validé après avoir été checké par la VAR puisqu’Harit était parti en position licite : c’est 2-0 à la pause. C’est une soirée cauchemardesque pour les Portugais qui finissent à 9 suite à une double carte jaune pour Goncalves, sans grande conséquence si ce n’est anéantir les espoirs.

Tottenham 3- 2 Francfort

Francfort avait ouvert le score via Kamada mais c’est son compatriote asiatique Heug Min Son qui rétablissait le score 5 minutes plus tard. Harry Kane s’offre le 2-1 sur penalty après l’avoir été cherché lui-même puis Son double son compteur personnel avant la pause et assure la domination londonienne dans la partie. Tuta forcait les siens à subir un peu plus puisqu’il se voyait doublement jauni en trois minutes. Alidou réduit pourtant l’écart en fin de match sur corner. L’impensable arrive dans la foulée, puisque Harry Kane rate son penalty dans les arrêts de jeu. Heureusement, le score ne change pas dans les quelques minutes restantes.

Le live