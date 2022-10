Les matchs du soir

Barcelone - Inter

L’Inter touche la barre au quart d’heure sur coup-franc. Le Barca joue d’abord très mal ses phases arretées subit en contre. La tendance change et Raphinha, enfin réveillé, gagne son duel dans le coin droit et fait une passe tranchante à Roberto qui centre pour Dembélé qui finit de son pied gauche. La domination barcelonaise est totale en fin de première, mais le score n’est pas alourdit.

Bayer Leverkusen - Porto

Porto a ouvert le score via Galeno après 5 minutes de jeu. Les Portugais se tirent une balle dans le pied au quart d’heure en offrant un penalty sur une faute d’Uribe sur Bakker. Le gardien, qui avait arrêté un pénalty la semaine passée déjà, arrête le penalty de Demirbay tiré à sa gauche.

Plzen - Bayern

Alors que Mané avait ouvert le score quelques minutes plus tôt, Thomas Muller doublait le score sur une offrande de Sané - et de la défense tchéque - signant son retour de sa période covid. Plzen n’y est vraiment pas, on a l’impression de voir une défense amateure en action sur le troisième but puisque Goretzka est tout seul pour ajuster le gardien. Trouvé par Sané, l’Allemand double son compteur but dix minutes plus tard.

Rangers - Liverpool

Les Rangers ont pris les Reds à froid. Une perte de balle offre une possibilité de contre aux écossais qui, après une bonne combinaison, finissent via Arfield. Firminho égalise mais les visités n’ont pas dit leur dernier mot. N’Sakala voyait sa frappe stoppée juste devant Alisson par un défenseur de Liverpool.

Sporting Portugal - Marseille

Le Sporting a totalement râté son début de partie. Deux jaunes en une vingtaine de minutes: c’est ce que Esgaio a réussi à faire. Sa deuxième, sur penalty, offre le premier but à Guendouzi. Malgré avoir été annulé au départ, le but d’Alexis Sanchez est finalement validé après avoir été checké par la VAR puisqu’Harit était parti en position licite : c’est 2-0 à la pause.

Tottenham - Francfort

Francfort avait ouvert le score via Kamada mais c’est son compatriote asiatique Heug Min Son qui rétablissait le score 5 minutes plus tard. Harry Kane s’offre le 2-1 sur penalty après l’avoir été cherché lui-même puis Son double son compteur personnel avant la pause et assurre la domination londonienne dans la partie.

Le live